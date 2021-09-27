الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 27-9-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 27-9-2021، نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد - معتدل على السواحل الشمالية - حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، أما حالة الطقس ليلا - لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى - معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.


شبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحرالـحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2.25 إلى 3.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
الإسكندرية 28 18
وادى النطرون 30 20
طنطا 29 19
شبين الكوم 30 20
دمنهور 29 20
بلطيم 29 23
مطروح 27 20
السلوم 28 21
سيوة 29 15
بورسعيد 28 24
دمياط 28 22
الزقازيق 30 21
المنصورة 29 20
الإسماعيلية 30 21
السويس 31 20
العريش 29 20
رفح 29 20
رأس سدر 33 21
نخل 29 14
نويبع 33 24
طابا 33 24
كاترين 26 14
الطور 30 21
شرم الشيخ 34 25
الغردقة 34 23
مرسى علم 34 25
الفيوم 31 21
بنى سويف 32 21
المنيا 32 20
أسيوط 32 18
سوهاج 34 22
قنا 35 23
الأقصر 35 22
أسوان 37 23
ادفو 36 24
أبوسمبل 36 24
الوادى الجديد 34 18
شلاتين 35 25
أبو رماد 33 25
حلايب 32 26
رأس حدربة 32 26

 

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