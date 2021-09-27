الزراعة: ضم مهندسين جدد  للحجر الزراعى للعمل فى الموانئ

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الحجر الزراعي، ضم مهندسين زراعيين جدد للحجر الزراعي المصري للعمل في الحجر الزراعي في الموانئ والمطارات.

ووقع الدكتور أحمد كمال العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عقود لعدد 70 مهندسًا زراعيًا من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك في حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية و المهندس السيد عباس مشرف المكتب الفني والدكتور المنسي مدير إدارة خدمة المصدرين.

وأوضح "العطار"، أن هذه العقود تمت بعد أن خاض عدد كبير من المهندسين الزراعيين الذين تقدموا للمسابقة كل مراحل الاختبارات سواء كانت التحريرية , الشفوية او المقابلات الشخصية.

وأضاف "العطار"، أنه تم اختيار هؤلاء المهندسين بكل شفافية وحيادية مطلقة دون النظر لأي اعتبارات أخرى إلا الكفاءة والجدية وذلك لحساسية وأهمية المواقع الاستراتيجية التي سوف يعمل بها هؤلاء المهندسين.

وأشاد العطار بمن وقع علية الاختيار للعمل بالحجر الزراعي وحثهم على العمل بجدية لأهمية المواقع التي سوف يعملون بها وأن يكون هدفهم الأول والأخير هو الحفاظ على سمعة مصر من أجل الاستمرار في زيادة الصادرات وارتفاع الدخل القومي من العملات الأجنبية و استمرار التصدير لكل دول العالم.



من جهة أخرى نظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا في مقر الإدارة الزراعية بمركز مغاغة بحضور قيادات الزراعة بمراكز العدوة، ومغاغة، وبني مزار، من جميع العاملين بقطاع الزراعة والتعاون الزراعي ومزارعي محافظة المنيا، احتفالية لتكريم المتميزين والمجتهدين من المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية من محاصيل: القمح والذرة الشامية، وفول الصويا، وغيرهم خلال الموسم الزراعي الماضي، ومن المتميزين من مديري الإدارات الزراعية وإدارات التعاون والمهندسين ورؤساء الأقسام بالمراكز الثلاثة .

وقال المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، في تصريحات صحفية، إن الاحتفال يأتي برعاية محافظ المنيا وشهده عددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمراكز العدوة ومغاغة وبني مزار ورؤساء المدن والمراكز الثلاث والقيادات الشعبية ورؤساء مجالس الجمعيات المشتركة بالمراكز الثلاث وأساتذة البحوث الزراعية من الحملة القومية للقمح والمحاصيل البقولية ومديري الإدارات الزراعية والتعاونية ورؤساء الأقسام المختلفة ومسؤولي منظومة كارت الفلاح بالمراكز الثلاث.