الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

إطلاق نار
إطلاق نار

لقىيما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون في حادث إطلاق نار في ولاية واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة.


وقالت الشرطة المحلية - في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إنه تم إطلاق أعيرة نارية بعد خلاف بين شخصين في منطقة دي موين بالعاصمة الأمريكية.


وأضافت الشرطة أن شخصين أطلقوا النار على بعضهم البعض في موقف للسيارات، وأسفر عنه نقل العديد من الضحايا إلى مستشفى محلي للعلاج. وأفادت المستشفى للصحيفة بأن شخصا واحدا على الأقل من المصابين الثلاثة في حالة حرجة.
 

وعلى صعيد آخر، أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أن مشاركة وزير خارجية الولايات المتحدة أنطوني بلينكن، في الاجتماع الوزاري حول ليبيا خلال الدورة الــ76 الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة ، كانت دليلًا رفيع المستوى على دعم الولايات المتحدة لليبيا ذات السيادة والمستقرة والموحدة والآمنة.

 

ولفتت السفارة الأمريكية لدى ليبيا- في تقرير أوردته وكالة الأنباء الليبية- إلى تأكيد الوزير بلينكن على دعم الولايات المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر، وحثه القادة الليبيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة على النحو، الذي حددته خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني.

 

وشدد الوزير بلينكن أيضًا على دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الليبي الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2020، بما في ذلك إزالة كل القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570.

 

كما شدد على دعم الولايات المتحدة لتجديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بغرض توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، كما شدد على ضرورة تأمين وصول للبعثة بدون عوائق.

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