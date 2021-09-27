الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: رصدنا سفن من دول مختلفة تنتهك العقوبات على كوريا الشمالية

سفن
سفن

أعلنت بريطانيا أن إحدى سفنها المشاركة في الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات الأمم المتحدة، في المنطقة جمعت أدلة على أن سفنا عديدة من دول مختلفة تنتهك فيما يبدو العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية و التي تحظر بيع الوقود لها.


وأشار وزير الدفاع البريطاني بن والاس في تصريحات أوردتها إذاعة "مونت كارلو الدولية" إلى أن نشر الفرقاطة "إتش.إم.إس ريتشموندبيان" في بحر الصين الشرقي ساهم في رصد سفن تنتهك على ما يبدو عقوبات الأمم المتحدة، كما ساهم في اقتفاء أثر سفن لم تكن معلومة في السابق لخلية تنسيق فرض العقوبات.

 

 وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة تم فرضها بسبب برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.


و في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مجموعة أبحاث تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في تقرير إن مهربين يشتبه بأنهم يتملصون من العقوبات على كوريا الشمالية اتجهوا إلى مخططات لخلق هويات مزيفة للسفن الخاضعة للعقوبات.

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