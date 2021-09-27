أهم المعاملات الزراعية لمحصول البرسيم مع اقتراب موعد الزراعة
كشف تقرير لقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن أهم العمليات الزراعية للبرسيم مع اقتراب موعد الزراعة و هي كالتالي :-
●اعداد الأرض للزراعة
يتم إعداد الأرض المراد زراعتها ويتم ذلك عن طريق حرثها جيدا وتركها فترة من الزمن، مع إضافة السماد العضوي ويكون ذلك بمعدل 20متر مكعب/للفدان، ثم تسوية الأرض وتقسيمها إلى أحواض.
●مواعيد الزراعة
يزرع البرسيم المصري في شهري (سبتمبر-أكتوبر ) وتستمر من الفترة ٢٠ /٩ الي ٢٠ /١٠، ويجب عدم التأخر عن تلك المواعيد
ويكون معدل التقاوي من (20-25 كجم/فدان
●عملية الزراعة
تبدأ عملية الزراعة بغمر الأرض بالماء وبعد ذلك يتم نثر البذور في وجود الماء او قد يتم نثر البذور والأرض جافة ثم يتم غمر الأرض بالماء.
●عملية التسميد
يتم إضافة سماد سوبر فوسفات بمعدل (300-400كجم/فدان )
وذلك مع رية المحاياه، كما أنه يفضل اضافة بكتيريا العقد الجذرية(العقدين ) مع التقاوى لزيادة بكتيريا العقد الجذرية التي تصنع النيتروجين في النبات.
●أهم الآفات الحشرية التي تصيب البرسيم
-دودة ورق القطن
وتكافح بأحد المبيدات الآتية
(كلوروبيريفوس-امامكتين بنزوات-لمبادا).
-العنكبوت الأحمر
يظهر في نهاية الموسم خاصة في المحصول المخصص للتقاوي، ويكافح بالمبيدات الاتية (ابامكتين-كلوروفينابير-فنبيروكسيمات -هكسيثيازوكس