الإثنين 27 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أهم المعاملات الزراعية لمحصول البرسيم مع اقتراب موعد الزراعة

محصول البرسيم
محصول البرسيم

كشف تقرير لقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن أهم العمليات الزراعية للبرسيم مع اقتراب موعد الزراعة  و هي كالتالي :-

 

●اعداد الأرض للزراعة
يتم إعداد الأرض المراد زراعتها ويتم ذلك عن طريق حرثها جيدا وتركها فترة من الزمن، مع إضافة السماد العضوي ويكون ذلك بمعدل 20متر مكعب/للفدان، ثم تسوية الأرض وتقسيمها إلى أحواض. 

 

●مواعيد الزراعة
يزرع البرسيم المصري في شهري (سبتمبر-أكتوبر ) وتستمر من الفترة ٢٠ /٩ الي ٢٠ /١٠، ويجب عدم التأخر عن تلك المواعيد
ويكون معدل التقاوي من (20-25 كجم/فدان

 

●عملية الزراعة
تبدأ عملية الزراعة بغمر الأرض بالماء وبعد ذلك يتم نثر البذور في وجود الماء او قد يتم نثر البذور والأرض جافة ثم يتم غمر الأرض بالماء.

 

●عملية التسميد
يتم إضافة سماد سوبر فوسفات بمعدل (300-400كجم/فدان )
وذلك مع رية المحاياه، كما أنه يفضل اضافة بكتيريا العقد الجذرية(العقدين ) مع التقاوى لزيادة بكتيريا العقد الجذرية التي تصنع النيتروجين في النبات.


●أهم الآفات الحشرية التي تصيب البرسيم
 

-دودة ورق القطن
وتكافح بأحد المبيدات الآتية
(كلوروبيريفوس-امامكتين بنزوات-لمبادا).

 

-العنكبوت الأحمر
يظهر في نهاية الموسم خاصة في المحصول المخصص للتقاوي، ويكافح بالمبيدات الاتية (ابامكتين-كلوروفينابير-فنبيروكسيمات -هكسيثيازوكس

الزراعة تكشف اهم المعاملات الزراعية لمحصول البرسيم اقتراب موعد

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