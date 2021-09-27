أهم المعاملات الزراعية لمحصول البرسيم مع اقتراب موعد الزراعة

كشف تقرير لقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن أهم العمليات الزراعية للبرسيم مع اقتراب موعد الزراعة و هي كالتالي :-

●اعداد الأرض للزراعة

يتم إعداد الأرض المراد زراعتها ويتم ذلك عن طريق حرثها جيدا وتركها فترة من الزمن، مع إضافة السماد العضوي ويكون ذلك بمعدل 20متر مكعب/للفدان، ثم تسوية الأرض وتقسيمها إلى أحواض.

●مواعيد الزراعة

يزرع البرسيم المصري في شهري (سبتمبر-أكتوبر ) وتستمر من الفترة ٢٠ /٩ الي ٢٠ /١٠، ويجب عدم التأخر عن تلك المواعيد

ويكون معدل التقاوي من (20-25 كجم/فدان

●عملية الزراعة

تبدأ عملية الزراعة بغمر الأرض بالماء وبعد ذلك يتم نثر البذور في وجود الماء او قد يتم نثر البذور والأرض جافة ثم يتم غمر الأرض بالماء.

●عملية التسميد

يتم إضافة سماد سوبر فوسفات بمعدل (300-400كجم/فدان )

وذلك مع رية المحاياه، كما أنه يفضل اضافة بكتيريا العقد الجذرية(العقدين ) مع التقاوى لزيادة بكتيريا العقد الجذرية التي تصنع النيتروجين في النبات.



●أهم الآفات الحشرية التي تصيب البرسيم



-دودة ورق القطن

وتكافح بأحد المبيدات الآتية

(كلوروبيريفوس-امامكتين بنزوات-لمبادا).

-العنكبوت الأحمر

يظهر في نهاية الموسم خاصة في المحصول المخصص للتقاوي، ويكافح بالمبيدات الاتية (ابامكتين-كلوروفينابير-فنبيروكسيمات -هكسيثيازوكس