الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القنصل السعودى: المملكة ومصر تربطهما علاقة متينة على مر التاريخ

العيد الوطني للمملكة
العيد الوطني للمملكة السعودية

أكد القنصل العام لدولة السعودية في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، أن العلاقات بين البلدين ازدادت رسوخًا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولي البلدين بغرض تعزيز علاقتهما الثنائية ودعمها في مختلف المجالات.

وعلى هامش احتفال القنصلية السعودية في الإسكندرية بالعيد الوطني للمملكة الـ91، تحت شعار "هي لنا دار" في حضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، قال القنصل السعودي، إن احتفالنا يأتي لتأكيد عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وقال القنصل العام لدولة السعودية في الإسكندرية، إن المملكة تحتفل بعيدها  الوطني الـ91، تحت شعار «هى لنا دار »، والذي استلهم للاستشعار بما تقدمه المملكة للمواطنين والمقيمين على أرضها لتكون لهم دارًا يفتخرون به وبإنجازاتهم العظيمة، فهي الدار التي تمنح أهلها الدفء والأمان وتقوم على تأمين كافة ما يلزمهم عبر تحسين الخدمات المقدمة لهم، وتطوير الأنظمة الحكومية ورفع مستوى التعليم والارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية، وتسهيل ممارسة الأعمال والتوسع في التحول الرقمي وتنظيم سوق العمل وتمكين المرأة.

وتابع الدبلوماسي السعودي: «اليوم الوطني مناسبة غالية وذكرى تتجدد في قلوبنا كل عام، فهو يوم يحتفل به أبناء الشعب السعودي بذكرى توحيد المملكة على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذي لم الشمل بعد الشتات ووحد الكلمة بعد الفرقة ليبني وطنًا عظيمًا قائمًا على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية وإقامة العدل».

 وأضاف: « إن المملكة تحتفل بيومها الوطني الحادي والتسعون هذا العام، وهي تشهد قفزات تنموية وتحولات اجتماعية وتطورات سياسية واقتصادية، تأتي، في إطار نهضة شاملة يقودها الملك سلمان بن عبدالعزيز وينفذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان».

وأشار إلى أن رؤية التطوير للمملكة العربية السعودية تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى للاستثمار مكامن القوة التي تتمتع بها من موقع استراتيجي متميز.

وأضاف خلال الاحتفالية التي نظمتها القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، مساء اليوم، أن السعودية شهدت قوة استثمارية رائدة وعمق عربي وإسلامي، ولقد أثبتت المملكة قدرتها على إطلاق مشاريع ومبادرات ضخمة وفقًا لهذه الرؤية، منها مشروع البحر الأحمر، ومشروع نبو وذا لاين، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد، والتي تؤكد على حرص المملكة على مكافحة التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة عبر تبنيها لخطة الزراعة أكثر من 10 مليارات شجرة داخل المملكة، و40 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد على استكمال التوسعة السعودية الثالثة للحرم الملكي والمسجد النبوي، وإنشاء الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

القنصل العام لدولة السعودية الإسكندرية احتفال القنصلية هي لنا دار العيد الوطني للملكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بدءًا من أكتوبر المقبل

بعد أربعة أشهر حمل.. ريهام حجاج تتعرض للإجهاض وتفقد جنينها

الباز: «مفيش هزار فى التطعيم بلقاح كورونا.. الحياة يجب أن تستمر»

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة

ماكرون وزوجته يقدمان شكوى ضد مصور مشاهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

نواب عرب في الكنيست يُطالبون واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

السلطات الإسرائيلية تفرج عن القيادية خالدة جرار

«فتح»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني