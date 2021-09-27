الصحة: ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 58.5% من السيدات فى سن الإنجاب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 58.5% من إجمالي السيدات في عمر الإنجاب، مضيفة أن عدد زيارات المنتفعات لمراكز تقديم خدمات تنظيم الأسرة، بلغت 21 مليون و51 ألف 147 زيارة، حتى نهاية عام 2020.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الأسرة والذي يتم الاحتفال به سنوياً في السادس والعشرين من سبتمبر من كل عام حيث يهدف إلى الاهتمام بصحة الأم والطفل وكذلك زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان والتأكيد على حقوق الصحة الإنجابية وضرورتها في تحقيق التنمية المستدامة.





وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة أطلق 58 قافلة في الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس من نفس العام، حيث تم خلالها تغطية 174 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف "مجاهد" أن زيارات المنتفعات لمراكز تنظيم الأسرة ارتفعت من 10 ملايين و394 ألف زيارة في الفترة من أول يناير حتى نهاية شهر يونيو عام 2020 إلى 11 مليون و249 ألف زيارة في نفس الفترة خلال عام 2021، بمعدل زيادة بلغ 8%.



من جانبه، كشف الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الوزارة أدخلت منظومة وسائل تنظيم الأسرة 5 وسائل مستحدثة لتناسب جميع الاحتياجات، وتتمثل في اللولب الهرموني، واللولب الـ«مالتي لوود» والحقن ذاتية الحقن، والأقراص الأحادية «الجيل الثالث»، والأقراص مركبة الهرمون «الجيل الرابع».