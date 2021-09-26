سفير مصر بكندا يشارك في حفل إطلاق اسم القمص أنجيلوس سعد على حديقة بميسيساجا بتورونتو

شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا اليوم الأحد، في الاحتفالية التي أقامها مجلس المدينة لتكريم للقمص أنجيلوس سعد راعي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية "العذراء والأنبا اثناسيوس"، بإطلاق اسمه على متنزه Fallingbrook الشهير بالمدينة.

وجاء ذلك بدعوة من عمدة مدينة ميسيساجا بمنطقة تورونتو الكبرى "بوني كرومبي"، وبحضور عدد من أعضاء البرلمان الكندى وممثلين عن حكومة مقاطعة أونتاريو، والقنصل العام المصري بمونتريال "حسام محرم" وآباء الكنيسة الأرثوذكسية القبطية وممثلين عن الجالية.

السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا

وألقى السفير أبو زيد كلمة خلال الاحتفال، أكد فيها أن هذا التكريم للقمص المصرى، يأتي تقديراً لدوره الفعال في خدمة شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجتمع الكندي على مدار قرابة الـ40 عاماً، لافتاً إلى أن الأب أنجيلوس سعد يُعد نموذجاً للعطاء ولخدمة أبناء الجالية، ومثالاً مشرفاً على قدرة المصريين فى المهجر على الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة والمشاركة بفاعلية فى الأنشطة التنموية بها، لا سيما الجالية المصرية فى كندا التي استطاعت على مدار عقود أن تثرى الثقافة والمجتمع الكندي بإسهامات متنوعة.

السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا

وأضاف السفير المصرى، أنه من دواعى الفخر لكل مصرى، أن يسمع كلمات الإشادة من مجلس مدينة ميسيساجا وعمدتها، بإسهامات الجالية المصرية فى إعمار المدينة على مدار عقود طويلة، وما قامت الجالية المصرية بإمداده من أطباء ومهندسين وصيادلة وأساتذة جامعات، أسهموا فى تنمية ونهضة دولة كندا بأكملها وليس فقط منطقة تورونتو وضواحيها.

السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا





جدير بالذكر أن الأب أنجيلوس سعد بدأ خدمته ككاهن بكنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، ثم انتقل للخدمة في كندا، حيث أسس العديد من دور الرعاية للأطفال والمدارس والجمعيات الخيرية وصناديق الطعام، إضافة إلى تأسيسه لمتحف الحضارة الفرعونية في مدينة ميسيساجا.

السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا

السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا

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السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا