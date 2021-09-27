الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بنها التخصصى» تنجح فى انقاذ حياة طفل ولد بأمعاء خارج البطن بالقليوبية

المولود
المولود

نجح فريق طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها في إنقاذ حياة طفل رضيع مولود من عدة أيام فقط بمحافظة البحر الأحمر بفتق سري تسبب في خروج أمعائه ومشاكل في جدار البطن، حيث تم إجراء الجراحة وإعادة الأمعاء لداخل البطن ومعالجة التشوهات، ويرقد الطفل حاليًا في حضانات المستشفي تحت الرعاية المركزة ومتابعة الأطباء. 

كانت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، قد تحركت لإنقاذ طفل ولد في أحد المستشفيات الخاصة بعيب خلقي يتمثل في خروج الأمعاء خارج الجسم وعدم اكتمال جدار البطن و صعوبة بالتنف،س ويحتاج إلى حضانة وإجراء جراحة دقيقة لإنقاذه وقد تم حجز الطفل في حضانة مستشفى الغردقة العام، وتم التنسيق مع مستشفي بنها التخصصي، واستدعاء سيارة إسعاف ونقله لإجراء جراحة عاجله لإنقاذ حياته، حيث تلقت المديرية اتصالًا هاتفيًا لأب يستغيث بعد أن ولد ابنه في أحد المستشفيات الخاصة بعيب خلقي يتمثل في خروج الأمعاء خارج الجسم، ويحتاج إلى حضانة وإجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ الطفل رحمة بالأب من النفقات المرتفعة للمستشفيات الخاصة، خاصة وأنه يعمل سباك.

وعلى الفور تم نقل الطفل إلى حضانة مستشفي الغردقة العام والتنسيق لإجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياته، حيث تم وضع الطفل على جهاز تنفس صناعي بحضانة مستشفى الغردقة العام، وتم البحث عن المكان المناسب لإجراء العملية والتنسيق مع مستشفي بنها التخصصي وحجز حضانة بجهاز تنفس صناعي للطفل، وتم نقل الطفل المريض بسيارة إسعاف مجهزة ورافقه طبيب متخصص من مستشفى الغردقة العام حتى مستشفى بنها التخصصى، وذلك دون تحميل الأهل أي نفقات للعلاج أو النقل أو إجراء الجراحة. 

وقال والد الطفل «حسني»، سباك، ومقيم بالغردقة، إنه استغاث بالخط الساخن والطوارئ الخاص بوزارة الصحة التي كلفت مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالتدخل، وتم التنسيق مع مستشفى بنها التخصصي للأطفال وإجراء الجراحة للطفل مجانًا وعلى حساب التأمين الصحي، موجهًا الشكر لكل الجهات التي ساهمت في إنقاذ ابنه وإجراء الجراحة ونقله من البحر الأحمر إلى بنها في القليوبية في أسرع وقت، وبسيارة مجهزة مما ساهم في إنقاذ حياة الطفل.

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