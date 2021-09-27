حنان ماضى تطرح أحدث أعمالها الغنائية «رمانك حداق» للشاعر الراحل حسين رياض

طرحت المطربة القديرة حنان ماضي مساء اليوم الأحد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "رمانك حداق" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتعاونت حنان ماضي في أغنية "رمانك حداق" مع الشاعر الغنائي الراحل حسين رياض وقام بإهداء الأغنية إلى روحه والذي رحل عن عالمنا في شهر أغسطس الماضي.

كما تعاونت حنان ماضي في الأغنية مع كل من الملحن الغنائي، والملحن على يوسف والموزع الموسيقي وميكس وماستر زناتى، من العازفين قانون سامر بركات، وجيتارات مصطفى نصر، وقام بتسجيل الغناء جورج يعقوب.

وكانت حنان ماضي قد استمعت لأغنية "رمانك حداق" في لقاء جاء بالصدفة مع الشاعر الراحل، وقال "رياض"، في تصريحات صحفية، آنذاك: "كنت قد ألقيتها منذ فترة طويلة في جلسة مع الفنانة حنان ماضي، وكنت مسجلا كلمات (رمانك حداق.. عنبك لا ينداق) بصوتي ضمن أشعار أخرى، وفي تلك الجلسة سمعت المطربة الكلمات، وأعجبتها كونها قريبة من اللهجة البدوية، والمفارقة هنا أن الصديق الملحن البورسعيدي علي يوسف، بعد سماعه للكلمات في جلسة معي أعجب بها ولحنها".

وأضاف: "بعد تلحين الأغنية عرضها علي يوسف، على الفنانة حنان ماضي، ولم يكن يعرف أن الكلمات لديها بالفعل بصوتي من فترة، وبعد إعجابها باللحن، بدأ الموزع الموسيقي زناتي العمل عليها، ونال إعجابنا التوزيع؛ ليتم تسجيلها باستوديو جورج يعقوب، وتصويرها لطرحها في كليب".

وتستعد المطربة القديرة حنان ماضي لاحياء حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن تقدم حنان ماضى، مجموعة من أشهر أغانيها، ومنها: "ليلة عشق" و"شباك قديم" و"إحساس" ومن أشهر أغانيها "شدى الضفاير"، "حاولت أعيش"، بالإضافة إلى أغاني مسلسلات على نار هادئة، المال والبنون، الوشاح الأبيض، البحار مندى، وآسيا.