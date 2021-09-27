الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواهب مدفونة.. مبدعون على خشبة مسرح آفاق بوسط البلد

مسرحية جامعة المشاغبين
مسرحية جامعة المشاغبين

حلم التمثيل يراه البعض مستحيل خاصة الذين لا يملكون مادة أو تعليم أو طرق للوصول، فيحبط البعض والبعض الأخر يحاول جاهدا، ذلك ما قام به فريق نجوم المسرح.


"نجوم المسرح" هو طريق لبعض الشباب الموهوبين للحصول على فرصة للخروج بمواهبهم المدفونة، ويتمثل نجوم المسرح في مجموعة من الأشخاص يترأسهم المخرج الشاب أحمد عبدالرحيم ومجموعة من الممثلين من الفتيات والفتيان بأعمار مختلفة، كان أول أمل لهم مسرحية جامعة المشاغبين.

 

عرض جامعة المشاغبين

يقول أحمد عبدالرحيم مخرج العمل ل"الدستور" إنه قرر عمل ورشة لتعليم الفريق أساسيات العمل المسرحي، وعليه قدم عرض جامعة المشاغبين بمسرح آفاق الشهير بمنطقة وسط القاهرة.

 

وتابع إنه يعمل بمجال الإخراج ومساعدة الشباب في نشر مواهبهم منذ حوالي ٥ أعوام، ويختار الممثلين بدقة لتمكينهم وتعليمهم طرق التمثيل، كما أنه يحاول أن يصل بأحلام الفريق للنور من خلال عرض مواهبهم أمام الجماهير.

 

عرض مسرحية جامعة المشاغبين

كما أنه يحفز الفريق من خلال عرضهم للعمل المسرحي في أكثر من مكان، كما أنه يسعى لعرضهم على بعض الناقدين وفناني المسرح القدامى لتقديم بعض النصائح لهم، مضيفا أن مرحلة العرض بعد التدريب لأكثر من شهر ونصف يعطي دافع وبهجة مختلفة داخل قلوب فريق العمل.

 

"أنا بحس أني عملت حاجه مهمة بتقديمي لشخصية سعيد صالح"، بهذه الكلمات عبر عبدالله أحمد أحد ممثلين العرض المسرحي "جامعة المشاغبين" عن سعادته للدور الذي قام بتأديته خلال العرض "مرسي الزناتي"، ويشكل ذلك بالنسبة له أهمية كبيرة في بداية حياته الفنية.


وتابع أنه يتمنى أن يحقق نصف نجاح سعيد صالح وقدرته على تقديم أعمال كوميدية تميزه في ظل عدم توفر الكوميديان المهم خلال الأعوام الماضية بنفس قوة ممثلين الزمن الماضي.

 

وأكد عمر أحمد الذي قدم دور بهجت الأباصيري الذي جسده الفنان عادل إمام قديما والذي يعد أهم كوميديان بالوطن العربي.

مسرح آفاق مسرحية جامعة المشاغبين موهوبين مبدعون نجوم صاعدة

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