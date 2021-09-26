الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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الثقافة

«قومي الترجمة» ينعى المترجم الكبير قاسم عبده قاسم

قاسم عبده قاسم
قاسم عبده قاسم

نعى المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي المؤرخ والمترجم الكبير قاسم عبده قاسم (26 مايو 1942-26 سبتمبر 2021) الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

المؤرخ والمترجم المصري الكبير قدم للمكتب العربية إرثًا خالدًا يضم عشرات الكتب بين مؤلفات وترجمات هامة، حيث يعد الراحل أبرز الأكاديميين المتخصصين في العصور الوسطى.

وللمترجم الراحل عددًا كبيرًا من الأعمال المترجمة الصادرة عن المركز القومي للترجمة نذكر منها: «الفقر والإحسان في عصر سلاطين المماليك، ما التاريخ الآن، الإسلام وتحدي الديمقراطية، كم تبعد القاهرة، نظرات جديدة على الكتابة التاريخية، الكفار، دراسة تفكيكية للتاريخ، تناقضات المؤرخين، ظهور تركيا الحديثة، الفتوح العربية الكبرى، تاريخ الحروب الصليبية، الدين والعلم والتعليم في العصر العباسي، تاريخ الحروب الصليبية والدين وتدهور السحر: دراسات في المعتقدات الشعبية في انجلترا في القرنين السادس عشر والسابع عشر».

يذكر أن المركز القومي للترجمة كرّم الراحل الكبير في احتفالية يوم المترجم التي أقامها المركز في ديسمبر 2019، كما حصل الراحل على أيضًا على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية وجائزة الدولة التقديرية بالعلوم الاجتماعية.

المؤرخ قاسم عبده قاسم الدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة المركز القومي للترجمة المؤرخين العصور الوس

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