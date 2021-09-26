الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: الإعلان عن نفاد الوقود في آلاف المحطات بسبب «تهافت السائقين»

أزمة الوقود في بريطانيا
أزمة الوقود في بريطانيا

أعلنت جمعية تجار البنزين في بريطانيا، الأحد، عن نفاد المحروقات في الآلاف من محطات الوقود، بسبب "تهافت السائقين"، في ظل تعطل الإمدادات جراء أزمة سائقي صهاريج الوقود.

وقالت الجمعية التي تدير نحو 5500 منفذ مستقل، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس": إن "الوقود نفد من آلاف محطات التزود البريطانية اليوم، حيث تهافت السائقون على ملء سياراتهم في ظل تعطل الإمدادات بسبب العجز في عدد سائقي الشاحنات التي تنقل النفط للمحطات".

أضافت أن "نحو ثلثي أعضاء الجمعية أفادوا بأنهم باعوا وقودهم، أما بقيتهم فقالوا إن مخزونهم نضب جزئيا وشارف على النفاد".

واصطفت طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في نهاية الأسبوع، وسادت حالة من التوتر حيث انتظر بعض السائقين لساعات.

وتم استدعاء الشرطة إلى إحدى محطات الوقود في لندن اليوم الأحد بعد مواجهات بين السائقين و"تم إلقاء القبض على مشتبه في الاعتداء".

وأعلنت وزارة النقل أن "المملكة المتحدة لديها عجز بعشرات الآلاف من سائقي الشاحنات، بسبب عدة عوامل، منها جائحة كورونا، وشيخوخة القوى العاملة في هذا المجال، ونزوح العمال الأجانب عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي".

كانت وكالة “فرانس برس” أفادت السبت بأن بريطانيا تخطط لتخفيف شروط منح التأشيرات بصورة مؤقتة سعيا لجذب المزيد من سائقي الشاحنات الأجانب، وذلك بسبب نقص عدد السائقين الذي تسبب بشح إمدادات الوقود بالبلاد.

وأوضحت أنه مع امتداد صفوف السيارات المنتظرة أمام محطات الوقود وخصوصا في جنوب شرق إنجلترا، أكد مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الحكومة "تدرس تدابير مؤقتة لتجنب أي مشكلات فورية".

أضاف مكتب جونسون، أن "أي التدابير ستكون خاضعة لجدول زمني صارم"، مشيرا إلى "وجود مخزونات كافية من الوقود وأنه ليس هناك نقص في الكميات".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الحكومة قد تصدر ما يصل إلى 5000 تأشيرة مؤقتة بموجب برنامج قصير الأمد، وسط نقص في عدد سائقي الشاحنات الثقيلة يقدر بنحو 100 ألف سائق.

وكان النقص في عدد سائقي الشاحنات تسبب بعرقلة عمليات تسليم المواد الغذائية وسلع أخرى في البلاد.

بريطانيا سائقي صهاريج الوقود جمعية تجار البنزين نفاذ الوقود محطات البنزين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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