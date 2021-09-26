وزير المالية: 55% حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تخفيض الاقتصاد الرسمي وزيادة الاقتصاد غير الرسمي يبين حجم مصر وقوتها، مؤكدًا أن تحصيل الضرائب من اليوتيوبر والبلوجر يزيد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مصر تتحسن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "النهار": "اقتصاد مصر غير الرسمي يمثل 55%، إلى 60% تخيل لو دخل هذا للناتج المحلي بحد أدنى الناتج الملحي يضرب في 2، ووقتها حجم الاقتصادي المصري يتخطى دول كثيرة في المنطقة وكل المؤشرات ستتحسن".