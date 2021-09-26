الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بالزي السيوي.. سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي (صور)

سيوة تحتفل بيوم السياحة
سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي

انطلقت، الأحد، احتفالات واحة سيوة بيوم السياحة العالمى الذى يوافق يوم السابع والعشرين سبتمبر من كل عام.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالترويج لسيوة، تزامنًا مع مستهل موسم السياحى الشتوى ومن منطلق التعاون والتكامل بين كافة الجهات نظمت رئاسة مركز ومدينة ومكتب التنشيط السياحى بسيوة والإدارة التعليمية بسيوة، وجمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة.

سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي

وأكد العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة، أن الواحة تحتفل بيوم السياحة العالمى من خلال إلقاء الضوء على المعالم الاثرية والسياحية بالواحة ، وتراثها وعادات وتقاليد اهلها.

قال محمود الدميري، مدير مكتب التنشيط السياحى بسيوة انهم يحرصون على إبراز مقومات السياحة، وموروثات الواحة حيث تم تنظيم رحلة  لـ٤٠ من اطفال سيوة لزيارة معبد وحى أمون والتعرف على تاريخ هذا المعلم المهم حيث قصة جيش قمبيز الفارسى وهلاكه في رمال الصحراء عام ٥٢٥ ق.م، وزيارة الاسكندر المقدونى لسيوة عام ٣٣١ ق.م .

سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي

أوضح أنه تم زيارة عين جوبا، وبحيرات الملح، ومنطقة فطناس التى تعد من أجمل مناطق مشاهدة الغروب فيما عبر الاطفال عن سعادتهم في ابراز جمال واحتهم في يوم السياحة العالمى حيث  قامت الفتيات بارتداء الازياء التراثية في رسالة للعالم عن جمال تراث الواحة .

 

سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي

وأضاف أنه تم عمل مسابقات في المعلومات السياحية  وتوزيع الجوائز على الاطفال المشاركين والكتيبات لزيادة الوعى السياحى مقدمًا الشكر إلي اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ولوزارة السياحة على دعمهم المستمر لاطفال سيوة ومشاركتهم فى مثل هذه الفعاليات. 

سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي
سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي
سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي
سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي
سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي
سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي
سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي
سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي
سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي
سيوة تحتفل بيوم السياحة العالمي
محافظ مطروح رسالة للعالم مقومات السياحة التنشيط السياحي يوم السياحة العالمي سيوة

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