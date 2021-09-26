الغضبان يستعرض مع قيادات تعليم بورسعيد الاستعداد للعام الدراسي الجديد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مساء اليوم مع قيادات التعليم ومديري المدارس من مختلف المراحل التعليمية، بحضور الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

استعرض المحافظ خلال الاجتماع استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، مؤكدًا توفير إمكانيات المحافظة لبدء لعام دراسى منضبط رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فى ظل جائحة كورونا وتوابعها.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الانتهاء من تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للمعلمين وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء موضحًا أنه لن يكون هناك موظف داخل أى مؤسسة دون تطعيم؛ حرصًا على صحة وسلامة الجميع موجها الشكر للقائمين على العملية التعليمية ومتمنيا لهم عام دراسى موفق.

من ناحيته، وجه الدكتور نبوى باهي الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه الدائم للمنظومة التعليمية فى المحافظة وتسخير كافة الإمكانيات بمعاونة الأجهزة التنفيذية والأمنية ببورسعيد من أجل بدء عام دراسى موفق دون مشكلات.

في شأن آخر، تفقد وكيل تعليم بورسعيد اليوم البرنامج التدريبى لموجهى ومعلمى الصف الرابع الإبتدائي ‏على المناهج الجديدة المطورة للعام الدراسى الجديد 2021-2022 بمركز التطوير التكنولوجى بحضور الدكتورة نجلاء شطا مدير ‏المركز.‏

وقال الدكتور نبوى إن اليوم يشمل على فترتى تدريب الأولى تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا وتخص معلمى ‏مادى الرياضيات والثانية تبدأ من الساعة 1 ظهرا حتى 4 عصرا وتخص معلمى مادة العلوم وذلك حسب الجدول الموحد على ‏مستوى الجمهورية الذى يستمر حتى ٤ أكتوبر القادم.

وأكد باهى للمتدربين ضرورة تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من فعاليات التدريب لضمان إتقان المنهج وفق رؤية الوزارة ومعرفة ‏طرق جديدة فى شرح المحتوى الدراسى لتبسيط وصول المعلومة لطلاب الصف الرابع إعتماداً على التبسيط والتفكير والإبداع ‏بعيدا عن الحفظ والتلقين‎ .‎

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أوضح وكيل الوزارة أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار حرص الوزارة على التعريف بالمنهج الدراسى المطور الخاص ‏بالصف الرابع الابتدائى ووضع القواعد الأساسية القائمة على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات وفق رؤية مصر‎ 2030 ‎بالتزامن مع انطلاق قطار المنظومة التعليمية الجديدة ووصولها لمحطة الصف الرابع الابتدائى الذى سيجرى تطبيقه بجميع ‏مدارس الجمهورية مع بداية الدراسة‎.