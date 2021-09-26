توفير فرص عمل للشباب.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها فى التقرير التالي:

وزيرة التضامن: أولوية قصوى للنساء في جميع سياسات وبرامج الوزارة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرأة تحتل أولوية قصوى في جميع برامج الوزارة مع التركيز بشكل خاص على الفتيات والنساء الريفيات والمعيلات وذوات الإعاقة والمعرضات للخطر أو الناجيات من جميع أشكال العنف والاستغلال الاقتصادي، بالإضافة إلى كبار السن.

وزيرة التضامن: 72%؜ من مستفيدي دعم تكافل وكرامة من «نساء»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرأة تحتل أولوية قصوى في جميع برامج الوزارة مع التركيز بشكل خاص على الفتيات والنساء الريفيات والمعيلات وذوات الإعاقة والمعرضات للخطر أو الناجيات من جميع أشكال العنف والاستغلال الاقتصادي، بالإضافة إلى كبار السن.

بنك ناصر يكشف تفاصيل برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، اليوم، تحت رئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، استمرار تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية من خلال تمويل سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر، أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة بحد أقصى للتمويل 50 ألف جنيه وفقا للقواعد المصرفية المعمول بها بالبنك مع توفير سهولة في الإجراءات والعوائد المميزة في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف محاور رئيسة في حياة المواطن ومنها محور التعليم باعتباره حق مكفول للجميع.



بنك ناصر: توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم بـ«وظيفة تك»

صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يستمر دور البنك فى دعم الطلبة.

وزيرة التضامن تشهد أولى فعاليات المؤتمر السنوي لما بعد كورونا .. غدا



تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، غدا الاثنين، أولى فعاليات المؤتمر السنوى الواحد والعشرون للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان: " مسارات المستقبل ما بعد جائحة كورونا "كوفيد 19".

