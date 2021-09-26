الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

التحفظ على ملابس داخل محل بدون فواتير مجهولة المصدر بالإسكندرية

ملابس داخل محل بدون
ملابس داخل محل بدون فواتير مجهولة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 60 بدلة رجالى و50 كرفتات رجالى، و15 حزام رجالى مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات علي الأسواق والمحال التجارية، والتى أسفرت عن ضبط محل بمنطقة العطارين لحيازته وعرضه للبيع ملابس رجالى ومستلزمات ملابس مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة.

على الفور تم ضبط 60 بدلة رجالى، و50 كرفتات رجالى، وعدد 15 حزام رجالى، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وقررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي كميات من البلاستيك المجروش المحظور استخدامه في التصنيع داخل مصنع بدون ترخيص مما يشكل خطر علي صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث قسم شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع بلاستيك بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لاستخدام مجروش البلاستيك الزبالي في تصنيع أدوات المائدة مما يمثل خطر علي حياة المواطنين.

تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 65 شيكارة بلاستيك مجروش بدون بيانات،  و35 شيكارة لدائن بلاستيكية وزن الشيكارة 40 كجم بدون المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، و50 شيكارة سيدبك خام بلاستيك وزن الشيكارة 25 كجم بدون المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، و500 استيكر يوضع على المنتج النهائى لبوردة التقطيع الخاصة بأدوات المائدة، و250 بوردة تقطيع مادة منتج نهائى ومعد للبيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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