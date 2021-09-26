طريحة الفراش.. مريم 5 سنوات دهستها سيارة بالفيوم وبحاجة إلى عمليات جراحية (فيديو)

مريم محمد مصطفى، طفلة ذات عمر الخمس سنوات، أصبحت طريحة الفراش لا تقدر على حركة، وهى في هذا السن المبكر لما تعرضت له من حادث بشع، بسبب السرعة الزائدة وتهور أحد سائقي السيارات النصف نقل الذي قام بدهسها، وأدى لضياع حياة طفلة وتدمر أرجلها الاثنين.

تلك الفتاة التي تعيش في منزل صغير متهالك مع أهلها، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث الظروف المعيشية الصعبة لوالدها الذي لايقدر على دفع تكاليف العمليات والأشعة والتحاليل لحالة ابنته، فيقوم أهل الخير بمساعدته.

طريحة الفراش

قال والد الطفلة خلال البث المباشر لـ"الدستور" إن بداية الواقعة منذ 3 أشهر عندما كانت ابنته تقف أمام المنزل في الشارع وإذ فجأة بسيارة نصف نقل سريعة دهستها وأدت إلى تدهور العصب لأرجلها والانسجة، وتوجهت بها مسرعاً إلى مستشفى التأمين الصحي وقاموا بعمل الاسعافات لها وتم تحويلنا لمستشفى دمرداش لأن ابنتي قالوا لي الأطباء أن رجليها اليمين بحاجة إلى بتر والآخرى تم عمل عملية ترقيع لها، وبمساعدة الأطباء تم إنقاذ رجليها من البتر، وتم عمل عملية لها، وقالوا لنا انتظروا حتى إكمال باقي العمليات الجراحية لتجميل الرجل لأن العظم ظاهر منها.

وأضاف أن ابنته كانت حالتها بتر في الرجلين وكسر في قاع الجمجمة وكسر في الحوض اشتباه في النزيف الداخلي، مناشداً المسؤولين بضرورة التدخل لإنقاذ ابنته وسرعة حجزها بالمستشفى حيث أن الأطباء في مستشفى الدمرداش رافضين لحجز الطفلة وعمل عمليات جراحية الآخرى لها.

ترأس د. أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب جامعة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، وأعضاءاللجنة.

طريحة الفراش

أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض أخر المستجدات والإجراءات المتبعة لتلقي اللقاح المضاد لكورونا للعاملين بمختلف القطاعات والمديريات، ومتابعة نسب تلقي اللقاح، لافتاً إلى أن محافظ الفيوم وجه بسرعة تلقى كافة العاملين للقاح خلال الشهر الجاري ما لم يكن هناك مانع طبي لذلك.

أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول نسب إشغال المستشفيات المركزية، ومراجعة مخزون الأكسجين بها، لافتاً إلى أن المحافظ وجه بملء كافة اسطوانات الأكسجين لتكون جاهزة عند الحاجة، والتنسيق بين مديرية الصحة وجامعة الفيوم في نقل حالات الحوادث المتقدمة.

طريحة الفراش

ووجه المحافظ بتكثيف عمل الرائدات الريفيات، والعمد ومشايخ القرى، والكيانات الخاصة بالمرأة، والقيادات الطبيعية، للتوعية بأهمية تلقى اللقاح للحد من الإصابة بفيروس كورونا، وكذا إرشاد الفرق المتنقلة لأماكن تواجد كبار السن لتطعيمهم.

وأكد محافظ الفيوم، على التنسيق بين مختلف القطاعات والمديريات، ومديرية الصحة لتنظيم عمل الفرق المتنقلة لتلقى اللقاح، لتوفير الخدمات للموظفين بمقار العمل استثماراً للوقت والجهد وتيسيراً في تلقى الخدمة، وذلك للانتهاء من تلقي كافة العاملين المستهدفين للقاح بمختلف القطاعات خلال الفترة الزمنية المحدة، مؤكداً أنه لن يستثنى من تلقى اللقاح إلا بتقرير طبي معتمد.

طريحة الفراش

ولفت المحافظ، إلى أهمية التوسع في مراكز تلقي اللقاح الثابتة، والفرق المتحركة، فضلاً عن مراكز تلقي اللقاح للراغبين في السفر، بهدف حماية المواطنين وحفاظاً على صحتهم، مع ضرورة تكثيف ومتابعة الحملات الدورية، للتأكد من التزام المواطنين، والمنشآت التجارية، والسياحية، بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والقرارات الوزارية، بالتنسيق بين مسئولي الصحة، ومجالس المدن، والشرطة المتخصصة.





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