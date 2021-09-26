الغرف التجارية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الخضر والفاكهة

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه خلال الموسم الشتوي ستنخفض أسعار المحاصيل الزراعية للخضار والفاكهة بنسبة تتراوح بين 10 % لـ20 % مقارنة بارتفاع الأسعار خلال الموسم الصيفي، بالإضافة لزيادة المعروض من كافة السلع الخضار والفاكهة وبالتالي سيكون هناك أسعار مخفضة لجميع أنواع الخضار والفاكهة لتوفير احتياجات المواطنين.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لـ«الدستور» أن الأسعار ستتراجع تدريجيا بدءا من شهر أكتوبر المقبل، حيث بدء مواسم زراعية جديد وانتهاء مواسم زراعية في الصيف، حيث ستتراجع أسعار الطماطم إلى أدنى مستوياتها وتسجل 2 جنيه ونصف وثلاثة جنيه للكيلو بدلا من 9 جنيهات و10 جنيهات للكيلو فى أسواق التجزئة والأسواق المحلية وتتراجع أسعار البطاطس لـ3 جنيهات و4 جنيهات بنسبة 50 % تراجعا مقارنة بأسعارها المتداولة حاليا في الأسواق وتصل سعر الكيلو 9 و10 جنيهات للكيلو.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك تراجعا في بعض المحاصيل الزراعية ومنها القلقاس لـ2 و3 جنيهات للكيلو والبامية تراجعت حاليا من 7 إلى 10 جنيهات وسيتراجع سعر البصل والثوم لأدنى مستوياته ليصل سعر الكيلو الثوم الأخضر خلال الموسم الشتوي إلى 6 جنيهات الكيلو والبصل لجنيه ونصف للكيلو.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع في الأسعار ترجع إلى أولا تغير الفصول والمواسم الزراعية، وثانيا تقلبات الطقس ثالثا قلة المعروض من الخضار والفاكهة يسبب ارتفاع في الأسعار، ورابعا انتهاء فترة الإنتاجية المحاصيل الزراعية يؤدي لقلة المعروض.