نواب عرب في الكنيست يُطالبون واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

طالب أعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.

جاء ذلك في رسالة وجهها أعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي إلى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن.

وجاء في رسالة أعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي "أن إغلاق القنصلية الأمريكية في القدس سار جنبًا إلى جنب مع الترويج لعملية ضم غير شرعية لمعظم أراضي الضفة، ودعم فكرة إسرائيل الكبرى التي ستسيطر إلى الأبد على حياة الملايين من مواطنيها الفلسطينيين، مع خفض مكانة التمثيل للشعب الفلسطيني إلى مكتب داخل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، إن التعامل مع الإسرائيليين والفلسطينيين على قدم المساواة يعني وجود بعثات دبلوماسية منفصلة لكلا الشعبين، بما في ذلك الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".

وللقائمة العربية المشتركة، التي يرأسها أيمن عودة، ستة مقاعد من أصل 120 مقعدًا في الكنيست وهي تحالف سياسي أعلن عن تشكيله في يناير 2015 لتوحيد الأحزاب التي تمثل العرب داخل إسرائيل في قائمة انتخابية موحدة وهذه الأحزاب هي: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، والحزب الديمقراطي العربي.

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، عدم شرعية الاستيطان، ومخالفته كل القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها القرار رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.

وأضاف أبوردينة، ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت حول التوسع الاستيطاني، أن مثل هذه التصريحات الإسرائيلية، واستمرار سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها على شعبنا الفلسطيني لن تنجح، وستفشل كما فشلت سياسة الضم والتوسع الاستيطاني، ولن يكون هناك شرعية لأي مستوطنة إسرائيلية تقام على الأرض الفلسطينية سواء كانت توسعًا أو ضمًا.