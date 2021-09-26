الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأبنية التعليمية تجرى صيانات للمدارس استعدادًا للعام الجديد

صيانات للمدارس استعدادا
صيانات للمدارس استعدادا للعام الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستقبال العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في ٩ أكتوبر.

وقالت مصادر بديوان عام الوزارة إن مسئولى المباني وهيئة الأبنية التعليمية بكل مديرية تعليمية، يمرون على المدارس، للتأكد من وجود أغطية لغرف الصرف الصحى (بالوعات المجارى) بالمدارس، وخلو المدرسة من التوصيلات الكهريائية العشوائية، خاصة الموصلة بأجهزة تبريد المياه الكولدير، ومنع تركيب مراوح بأسقف الفصول، واستبدالها بمرواح جانبية.

 كما تم التنبيه بضرورة العمل على تركيب أسوار حديدية على الشبابيك وأسوار الطرقات بالأدوار العليا، حفاظا على أرواح أبناؤنا الطلاب واستقرار العملية التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة ستنتظم في جميع المدارس الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 طوال أيام الأسبوع.

تقييم العام الدراسي فصل وزير باب منع هيئة الأبنية التعليمية أكتوبر لوز طلاق هيئة عملية حصر مطالب طارق شوق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خاص الخريطة الزمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الباز: «مفيش هزار فى التطعيم بلقاح كورونا.. الحياة يجب أن تستمر»

إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بدءًا من أكتوبر المقبل

انخفاض تدريجي.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى يوم الجمعة

الرئيس السيسى يوجه باتخاذ أعلى درجات الحرص للحفاظ على الطلاب من كورونا

الغرف التجارية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الخضر والفاكهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

نواب عرب في الكنيست يُطالبون واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

السلطات الإسرائيلية تفرج عن القيادية خالدة جرار

«فتح»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني