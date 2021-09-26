الأبنية التعليمية تجرى صيانات للمدارس استعدادًا للعام الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستقبال العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في ٩ أكتوبر.

وقالت مصادر بديوان عام الوزارة إن مسئولى المباني وهيئة الأبنية التعليمية بكل مديرية تعليمية، يمرون على المدارس، للتأكد من وجود أغطية لغرف الصرف الصحى (بالوعات المجارى) بالمدارس، وخلو المدرسة من التوصيلات الكهريائية العشوائية، خاصة الموصلة بأجهزة تبريد المياه الكولدير، ومنع تركيب مراوح بأسقف الفصول، واستبدالها بمرواح جانبية.

كما تم التنبيه بضرورة العمل على تركيب أسوار حديدية على الشبابيك وأسوار الطرقات بالأدوار العليا، حفاظا على أرواح أبناؤنا الطلاب واستقرار العملية التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة ستنتظم في جميع المدارس الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 طوال أيام الأسبوع.