«العمل الدولية»: نتعاون مع الحكومة المصرية في أي مبادرة اجتماعية تتطلب المساهمة

قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة «إيريك أوشلان»، إن منظمة العمل الدولية تنفذ أنشطة كثيرة في مصر، حيث تتعاون خلالها مع عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما أن المنظمة لها شركاء أساسيون، مثل وزارة القوى العاملة، حيث تتعاون معها في مختلف الأنشطة العمالية ووزارة التضامن الاجتماعي، فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان في تصريح لـ«الدستور» أن المنظمة تتعامل في مصر أيضا، مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة، فيما يتعلق بتمكين المرأة، وأيضًا وزارة المالية ووزارة الزراعة، فيما يتعلق بعمل الأطفال، ووزارات الخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والشباب والرياضة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدا أن التعاون مع الحكومة المصرية كبير ومثمر.

وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المنظمة تتعاون مع الحكومة المصرية في أي مبادرة اجتماعية تتطلب المساهمة، حيث يجرى رصد مبالغ سنوية كمنح لتنفيذ برامج تنموية ومشروعات داخل الدولة.

وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إيريك أوشلان، أن المنظمة تعمل على مستوى السياسات، فقد عملت مع وزارة القوى العاملة على تحديد الحد الأدنى للأجور، وشجعت الحكومة المصرية على عقد اجتماع لمناقشة الأمر، كما تعمل أيضًا على تطوير سياسات العمل على المستوى الوطني.

وأضاف أن المنظمة شاركت في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر رصد القرى الأولى بالدعم، لتحديد المساهمات التي يمكن تقديمها، وتعمل أيضًا، مع منظمات أصحاب الأعمال، فيما يتعلق بالتسويق وبيع المنتجات، ونعمل مع الشركاء الاجتماعيين فيما يتعلق ببناء القدرات.



وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إيريك أوشلان، أن المنظمة تهدف إلى المواءمة بين الخطط الوطنية التى تقيمها الدولة المصرية، وأهداف التنمية المستدامة 2030.