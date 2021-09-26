انتهاء وضع المقررات الدراسية وتعقيم المنشآت والمدن الجامعية

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن معظم الجامعات انتهت من وضع الخطط النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، حيث وجهت الوزارة بضرورة إرسال كل جامعة خطتها للعام الدراسي الجديد مع ضرورة التأكد من كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المعتمدة من وزراة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة التعليم العالي في تصريحات له أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد علي تعقيم كافة المنشآت التعليمية داخل الجامعات وكذلك المدن الجامعية للطلاب المغتربين وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، وإعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدارسي الجديد.

كما شدد على التأكد من تطعيم كافة الطلاب وجميع منتسبي الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، ضمانًا لتحقيق عام دراسى آمن صحيًا لكافة عناصر المنظومة التعليمية، موجهًا برفع حالة الاستعداد بكافة المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مُستجدات تخُص فيروس كورونا، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف أن الجامعات تعمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الماسك الطبي (الكمامة) والالتزام بالتباعد الاجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي، وكذلك تكثيف عمليات التطهير والتعليم، تفعيل منظومة المتابعة والمراقبة اليومية للجنة إدارة الأزمات بالجامعات.

وفي جامعة القاهرة، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تستقبل هذا العام نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها، مؤكدا الاستعداد الكامل لبدء العام الدراسي الجديد بخطة آمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأكد الانتهاء من أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات ومنظومة الكاميرات.

وشدد الخشت على ضرورة متابعة النظافة داخل المدن الجامعية والتعقيم والتطهير يوميا لسلامة الطلاب المغتربين، مع إصلاح كافة التلفيات التي بداخلها، مؤكدا علي تطعيم جميع الطلاب بها ولم يتم استقبال أي طلاب بالمدن الجامعية دون تلقي اللقاح الخاص ضد فيروس كورونا المستجد، وكذلك لم يتم دخول الحرم الجامعي لأي طالب او طالبة حتي يتم إستكمال اللقاح بالجرعتين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية والخطة القومية الشاملة للتطعيم لمجابهة المرض ومنع تفشي فيروس كورونا.

ووجه بالانتهاء من تجهيز كل مقررات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا كخطوة ضرورية لتحول عمليات التدريس الكترونيا مع وضع بنوك أسئلة في كل المواد، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتحول طرق التدريس والامتحانات إلى نظام التعليم المدمج، وكذلك الانتهاء من توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لن تتخلي عن إقامة الأنشطة الطلابية المختلفة ولكن تكون بوضع خطط احترازية لإقامتها وتفعيلها بالطريقة التي تحفظ سلامة الطلاب والقائمين عليها، كما يتم تفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة والذي سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والفنانين، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.