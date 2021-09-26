الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الباز يكشف الأزمات التى دفعت إثيوبيا لإغلاق سفاراتها فى 31 دولة

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن السفير الإثيوبي بالقاهرة أعلن اعتزام بلاده تعليق عمل السفارة في مصر، مشيرا إلى أن الإغلاق بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، ولا علاقة لأزمة سد النهضة بالأمر.

 

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن إثيوبيا علقت العمل بـ31 سفارة على مستوى العالم، وليس في مصر فقط، نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إثيوبيا، لافتا إلى أن إثيوبيا غير قادرة على دفع تكلفة عمل السفارات، وأن المسألة ليست خاصة بمصر فقط.

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