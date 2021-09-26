من بائع كتب لمؤلف.. عم توفيق يرفض ترك الرصيف منذ 40 عامًا (صور)

«القراءة جزء لا يتجزأ من شخصيتي»، بتلك الكلمات بدأ عم توفيق حكايته قائلاً بدأت قصتي مع الكتب وأنا صغير وكنت أقرأ أي كتاب يقع تحت يدي وأي صحيفة وعندما صرت في السادسة عشر من عمري أصبحت القراءة جزءًا مني وتعودت أن اشتري الكتب من سور الأزبكية وعرفت الدنيا من الكتب وساعدتني دراستي في الأزهر وفي البداية بدات أعمل بائع للكتب.

بائع الكتب

يقول عم توفيق :"بدأت على الرصيف بشارع جامعة الدول، ثم سافرت لإيطاليا وكنت أبحث عن فرصة عمل وحياة أفضل وأيضًا تجربة جديدة ولا أني أثق أنا في السفر 7 فوائد ولأنّي من بورسعيد، فكانت دائمًا فكرة السفر والسفن والبحر والمراكب محفّزة لرغبة السفر بداخلي، لذلك قررت تجربة الحياة بالخارج وسافرت بفيزا سياحة أولاً لإيطاليا، ثم فرنسا وعدت إلى إيطاليا وهناك عدت من جديد إلى هواياتي وهى بيع الكتب واستقريت في إيطاليا 12 سنة أنجبت فيها ابنتي الإيطالية الجنسية والمقيم الآن في إيطاليا، لكن أنا عدت من جديد إلى بورسعيد.

يتابع بائع الكتب:"خلال مسيرتي قمت بتأليف 3 كتب عن التنمية البشرية وتم طرحهم في الأسواق وتم طباعتهم أكثر من مرة، ولدىّ زبائني من جميع الأعمار يعرفونني وأعرفهم".

بائع الكتب

وعن القراءة بين الحاضر والماضي، يقول عمي توفيق: “في الماضي كان أغلب الزبائن من الشباب؛ لأن الناس كانت بتشتري الكتب علشان تقرأها وكمان علشان تعمل مكتبه في البيت، لكن العصر ده دلوقتي بقى في إنترنت والمهتم بالكتب فقط هو هاوي القراءة وأيضًا أصبح هناك اختلاف كبير بين زمان والوقت الحالي في القراءة في مصر لأن الأسعار زادت لدرجة أني بقى فيه كتاب سعره بيعدي الـ50 جنيهًا وأصبحت الطبقة فوق المتوسطة هى القادرة ماديًا على شراء الكتب”.

بائع الكتب

ويتابع: “أنا بحفز الشباب على القراءة وعندي ناس كثير ما كانتش بتقرأ ودلوقتي بقى عندهم في بيوتهم مكتبه كتب شريانها من عندي لأني بقف مع الزبون وبقعد أكلمه عن القراءة وفائدة الكتب ونفسي يبقى فيه جيل كامل من القراء اللي بتحب تقرأ من الكتب”.