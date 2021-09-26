الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البحوث الإسلامية» يعلن نتيجة الابتعاث الخارجي

مجمع البحوث
مجمع البحوث

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي 2021/2022؛ وذلك بعد مراحل الاختبارات المتعددة التي تم إجراؤها بشكل منظم ومحكم لاختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن اختبارات المبعوثين اعتمدت على معايير أكاديمية وعلمية دقيقة لم تقتصر على التحريري فقط، وإنما أعقبها مقابلات شفوية وشخصية؛ للكشف عن سمات المتقدم وشخصيته، والتأكد من صلاحيته لتمثيل مصر وبيان منهج الأزهر الشريف في دول العالم المختلفة.
وأضاف عياد أن مبعوثي الأزهر الشريف لهم دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية وهو ما يجعلهم يستشعرون مسؤوليتهم الوطنية والدينية؛ لأجل بيان معالم السماحة واليسر من خلال المهام العلمية التي تُناط به في المجتمعات المختلفة؛ لأن الشعوب بحاجة إلى التعرف على حقيقة الإسلام بعيدًا عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذين يدعو للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.
وأعلن المركز الإعلامي للمجمع أنه يمكن التعرف على نتيجة المقبولين من خلال الدخول على الرابط الآتي: https://www.azhar.eg/query?fid=151

كما أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية شاملة للتحذير من مخاطر الهجرة غير الشريعة بعنوان: "ولا تقتلوا أنفسكم"؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب- شيخ الأزهر بتكثيف الدور التوعوي لوعاظ وواعظات الأزهر خاصة فيما يتعلق بكل ما يرتبط بالمخاطر التي تهدد حياة الناس وتنال من أمنهم وأمانهم.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الحملة التي يطلقها المجمع تنفذ برنامجًا توعويًا يشتمل على ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول: ينطلق من جوانب تحذيرية تدعوا الناس للحفاظ على النفس باعتبار أن الحفاظ عليها يمثل مقصدًا مهمًا من مقاصد الدين، وأن المغامرة بالنفس والتضحية بها في غير محل التضحية هو أمر نهى الله تعالى عنه، وأنه قد يدخل في دائرة ما يسمى بـ "الانتحار" قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.
أضاف عيّاد أن المحور الثاني من الحملة يوجه مجموعة من الرسائل المباشرة لدعوة الناس لإعمال العقل وعدم الاستسلام لكل نداءات المحبطين، وأن ما يبذله الإنسان في وطنه وموطنه يحقق الخير لنفسه وغيره، فالأوطان لا تُبنى إلا بالعمل الجادّ والإنتاج، وأن ما تمتلكه مصرنا الحبيبة من مصادر للخير يدعونا جميعًا للوقوف جنبًا إلى جنب لاستغلالها والاستفادة منها دون تعريض أنفسنا وأهلينا لأية مخاطر مؤكدة تحققها عوامل الإحباط واليأس.
أوضح الأمين العام أن المحور الثالث للحملة يتناول التأكيد على الالتزام بالقوانين التي تسعى مؤسسات الدولة لتطبيقها من أجل الحفاظ على المواطنين وحمايتهم في الداخل والخارج، وأنه إذا كان السعي على الرزق مطلب مهم فإن الحفاظ على النفس أكثر أهمية.
أوضح عيّاد أنه من المقرر أن يشتمل برنامج الحملة على تنفيذ وعاظ وواعظات الأزهر في مختلف مدن الجمهورية لمجموعة من اللقاءات النقاشية المباشرة مع المواطنين، بالإضافة إلى مجموعة من الرسائل الإلكترونية المكتوبة والمرئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يحقق أهداف الحملة ويسهم في زيادة الوعي لدى الناس.

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية ولا تقتلوا أنفسكم أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي الدكتور نظير عياد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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