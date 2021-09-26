للمصريين المقيمين بالرياض.. إجراءات التصديق على صحة بيانات رخص القيادة المصرية

ترصد «الدستور» الإجراءات الخاصة للتصديق على صحة بيانات رخص القيادة المصرية، للمصريين المقيمين في الخارج، وفقًا لما نشرته القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

إجراءات التصديق على صحة بيانات رخص القيادة المصرية:

تهدي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالرياض أطيب تحياتها للمواطنين، وفى ضوء الاستفسارات التي تتلقاها البعثة من أبناء الجالية عن إجراءات التصديق على صحة بيانات رخص القيادة المصرية، نتشرف بالإفادة بما يلي:-

لا تسمح التعليمات واللوائح المصرية بالتصديق على رخص القيادة، ولا تسمح بالتصديق على إقرار مواطن بصحة رخصة قيادته، حيث أن تصديق المواطن يتم فقط على توقيعه وليس على صحة توقيع أو مستند صادر من جهة حكومية.

يمكن للمواطن توكيل أحد ذويه باستخراج شهادة بيانات رخصة قيادته من الإدارة العامة للمرور ثم تصديقها من أحد مكاتب التصديقات في مصر، وذلك حتى يتسنى للبعثة التصديق عليها قبل تقديمها للسلطات السعودية.

فيما أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.