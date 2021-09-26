وكيل صحة بنى سويف يتابع سير العمل فى حملة «معًا نطمئن»

تفقد د.محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الأحد، الفرق المتنقلة لحملة (معا نطمئن) والمتواجدة بموقف محى الدين وميدان الزراعيين؛ للتسجيل للمواطنين للحصول على لقاح كورونا وكذلك الفرقة الثابتة بمركز شباب العبور.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لفرق التواصل المجتمعى من الشباب المتطوع التابعين لمديرية الشباب والرياضة والرائدات الاجتماعيات التابعين لمديرية التضامن الاجتماعى.

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة في بني سويف إنه تم الاتفاق على توفير 8 أوتوبيسات بمراكز ومدن المحافظة منها 2 بمركز بني سويف، وأوتوبيس بكل مركز، و10 متطوعين من التضامن و5 متطوعين من الشباب والرياضة بكل أوتوبيس من فرق التواصل الاجتماعي، مزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإليكتروني لتلقى اللقاح، بجانب تخصيص 7 من مراكز الشباب على مستوى المحافظة بواقع مركز شباب بكل مركز إداري لتلقى اللقاح منعا للتزاحم.