نبيل عمر يكتب: جمعة.. رحل المقاتل ولم تسقط ريشته

دخل الفنان جمعة فرحات صالة تحرير «روزاليوسف» باشًا هاشًا كعادته كل صباح، وجدنى مكدرًا، يكاد الشرر يطق من عينى، لم يفقد ابتسامته التى تميزه دومًا، وسألنى: شايل طاجن ستك على الصبح.. فيه إيه؟

قلت: رفضوا شراء تذكرة طائرة لى إلى برلين الشرقية.

بنفس ضحكته: لغز ولا فزورة بلدى.

قلت والغضب محلق فى كلماتى: جاءتنى دعوة من جمعية الصداقة المصرية الألمانية لزيارة ألمانيا الشرقية أسبوعين، بشرط أن أتكفل بمصاريف السفر، وهم يتحملون الإقامة والمعيشة كاملين، لكن رئيس مجلس الإدارة رفض دفع ثمن التذكرة.

كأننى لم أقل شيئًا، وسألنى: هل فطرت؟

زغرت له من تحت النظارة: ماليش نفس.

قال: أنا عازمك على «الفطور»، فول وطعمية وباذنجان.. تعالى نقعد فى مكتبى.

وأخذنى من يدى، ونادى الساعى وأعطاه النقود، ثم التفت إلى: كل عقدة ولها حلال، هى ثمنها كام؟

قلت: ٧٥٠ جنيهًا.

- ومتى تسافر؟

- بعد أسبوع، ولازم أقطع التذكرة خلال يومين تلاتة.

قال: بكرة الصبح تُحل الأزمة.

تصورت أن صديقى جمعة سوف يتحدث مع رئيس مجلس الإدارة.. ويقنعه بأن تتحمل المؤسسة تكاليف التذكرة إلى برلين.

ورحنا، كعادتنا منذ سنوات، نتحدث فى أمور شتى، سياسة وفن واقتصاد وسينما ورسم وحكايات إنسانية ونكات.. فانسحب غضبى وتلاشى، وجلجلت ضحكاتنا وملأت المكان.

فى صباح اليوم التالى دخل جمعة ومد يده بظرف مغلق مبتسمًا، وقال: روح اقطع التذكرة وسافر، ولما ترجع وعلى مهل رجع الفلوس بالطريقة التى تعجبك، لأنك لازم تسافر.. ألمانيا الشرقية على صفيح ساخن، ومهم جدًا لك أن تكون هناك الآن، هذا النوع من الرحلات لا يعوض. وفعلًا سافرت إلى ألمانيا الشرقية فى واحدة من أهم رحلاتى الصحفية، قبل سقوط سور برلين بأشهر قليلة وتوحيد الألمانيتين، وكتبت منها سلسلة تحقيقات بعنوان «برلين.. الحلم والأسوار».

كنا فى نهايات صيف عام ١٩٨٩، ومرت على صداقتنا العميقة ثلاث سنوات تقريبًا، بعد أن عدت من التغريبة الخليجية التى دامت عامين ونصف العام، كانت وقتها الأجيال الأقدم فى «روزاليوسف» على مسافة ما من الأجيال الأحدث، التى التحقت بالمجلة العريقة فى نهاية السبعينيات، وحدثت الفجوة عقب انتفاضة الخبز فى عام ١٩٧٧، وأبعد الرئيس أنور السادات كلًا من العبقرى الموهوب صلاح حافظ والروائى المبدع فتحى غانم عن رئاسة تحرير المجلة، بعد أن حملها مسئولية اندلاع المظاهرات، بل واتهمها بالتحريض عليها، مستغلًا صورة غلافها الشهير لسيدة من الأحياء الشعبية فى جلباب أسود وطرحة سوداء وهى تحمل صندوق ويسكى على رأسها، وكان العامة قد خرجوا من الحوارى والأزقة والشوارع واقتحموا كازينوهات شارع الهرم، ونهبوا كل ما فيها.. وكان السادات يعتبرها مجلة شيوعية.. ولم تكن كذلك أبدًا، وإن ضمت عددًا كبيرًا من الكتاب اليساريين والناصريين.

واختار السادات رئيسًا لمجلس الإدارة ورئاسة التحرير صحفيًا لا علاقة له باليسار، وطلب منه أن يعيد هيكلتها، لتُخفف من صبغة الناصريين واليساريين، فعين رئيس مجلس الإدارة عددًا كبيرًا من الصحفيين الشبان بلا انتماءات سياسية أو فكرية عميقة، كان يصعب أن يعمل أغلبهم بالمجلة فى الظروف الطبيعية، وبالقطع كان بينهم عدد من الموهوبين والشطار.

أخذ الجيل القديم موقفًا من الصحفيين الجدد، واعتبرهم «دخلاء»، وإن سمحوا بمساحة من الاقتراب والود للموهوبين منهم، فـ«روزاليوسف» لها تاريخ وتراث من احترام الموهبة لا ينقطع، خاصة أن الموهوب فى الغالب له موقف واضح اجتماعيًا ووطنيًا، حتى لو لم يكن منتميًا إلى جماعة سياسية.

فى هذا المناخ تعرفت على الأستاذ جمعة فرحات، ولم يكن فارق السن بيننا حاجزًا فى أن تنسج المحبة والصداقة خيوطها وتربطنا معًا.. وكان الأستاذ عادل حمودة فى ذلك الوقت هو الصديق المقرب جدًا لجمعة، الذى كان دائمًا يحدثنى عن علاقته به حتى ارتبطنا نحن الثلاثة معًا بعد سنوات، وحددنا كل ثلاثاء، نرتاح فيه من أعباء العمل والتفكير والإجهاد العصبى والذهنى، نلتقى ظهرًا، ونمضى اليوم معًا، حكايات وفرفشة بين السينما ومقاهى وسط البلد وأماكن السهر الشهيرة التى يرتادها الصحفيون والكتاب والفنانون.

جمعة فرحات الإنسان ابن بلد، بالمعنى الشائع فى الضمير المصرى عن ابن البلد، جدع، شهم، صاحب صاحبه، نقى السريرة، ولم أضبطه يومًا كارهًا لإنسان ينم عليه، حتى حين يتخلى عنه صديق يحبه يسامحه ويجد ألف عذر لندالته.

جمعة فرحات الفنان لا يختلف كثيرًا، رسّام من نوع خاص، شخصية متفردة، من أول خط خطَّه فى «روزاليوسف»، وهو له موقف واضح من هموم وطنه ومواطنيه، منحاز فيه إلى الناس ضد السلطة، إلى العدل ضد الظلم، إلى الجمال ضد القبح، إلى البهجة ضد الكآبة، إلى النوافذ المفتوحة ضد العقول المغلقة.

كان جمعة عاشقًا لمصر، يتنفسها مع كل شهيق، ولا يخرجها مع الزفير، بسيط، خجول، خفيض الصوت، يحب أهل مصر حبًا حقيقيًا، بفقرهم وسذاجتهم وطيبتهم وخبثهم وجهلهم وخرافاتهم وأفراحهم وأحزانهم، أحبهم كما هم وفهم أسباب تصرفاتهم وسلوكياتهم التى لا تعجب الكثير من المثقفين والمتعالين، الذين يتحدثون عن المصريين ولا يعرفونهم، أما هو فقد عرفهم، لأنه منهم ولم ينفصل عنهم أبدًا، عاش معهم فى حى شعبى، وهو من عائلة كبيرة مستورة فى ساقية مكى، لها صيت ومكانة ونفوذ، كان الطريق سهلًا أن يبتعد عنهم ويمضى إلى حياة مختلفة، لكنه اختار أن يقترب منهم ويندمج معهم، وخاض لهم كل معاركهم دفاعًا عن حقهم فى حياة كريمة بالكاريكاتير، كانت رسوماته تنبض بآلامهم ومعاناتهم وأحلامهم، لم يترك شاردة ولا واردة فى أيامهم دون أن يحولها إلى كاريكاتيرات حية، رسومات فى غاية القوة تحث الحكومة على أن تجد حلًا يخفف عنهم ثقل الزمن وصعوبة المعيشة، وما أكثر ما شد أذن الحكومة أو ضربها على ظهرها بحنكة وجمال، لأنها عجزت عن هذا الحل، فى التعليم والصحة والمواصلات والإسكان والتموين والأسعار ومصاريف المدارس والدروس الخصوصية والتلوث وفوضى الشوارع وسيطرة رجال الدين والمدعين، ولا أظن أن رسامًا، وما أكثر رسامى الكاريكاتير المبدعين فى زمنه، شن حملات على الغلاء وأوجاع المصريين مثل جمعة فرحات. وكم من مرة اشتكى وزير أو رئيس وزراء من كاريكاتير لاذع يلومه فيه ويبين ما يلاقيه الناس بسبب قرار اتخذه أو سياسة أعلنها.

لم يكن جمعة مصريًا فقط كان عروبيًا أيضًا، أحب جمال عبدالناصر، وأدرك قيمة ما فعله لفقراء مصر ولوطنه العربى.. فقاتل بريشته كل معارك مصر الكبرى منذ أول كاريكاتير نشرته روزاليوسف له هاويًا فى منتصف الستينيات، وعاش مرارة النكسة دون أن يقع فى كآبتها، فحث مواطنيه على الصمود والثأر.. حتى قبضت مصر على اللهب فى حرب أكتوبر وعبرت واسترد جيشها كرامته وأرضه.

وقاتل مع وطنه الكبير فى قضيته الأم، فلسطين التى تآمر العالم عليها واقتطعها من جسده، وحين شاع حديث السلام فى الأفق، كان يدرك أنه أشبه بشبح لا يمكن الإمساك به، مجرد ورقات توقف حربًا ولا تحقق عدلًا، فالسلام فى جوهره هو تجسيد لموازين القوى على الأرض، واعتبره هدنة فرضتها حالة الضعف العام، وكانت ريشته «مصباح ديوجين» مع كتيبة لامعة من رسامى الكاريكاتير، عملت على حماية شعبها من تزييف وعيه، وأن تصد عنه رياح الأكاذيب والأوهام، فظل جمعة على موقفه يقاتل بالريشة، ليثبت لنفسه ولنا وللعالم أن الكاريكاتير فن المقاومة، المقاومة الذكية إذا زاغت الأبصار وضلت العقول وتماهت الصور الزائفة بالصور الصحيحة، فالصراع مع الغزاة المستوطنين المدعومين بقوة الغرب سياسيًا واقتصاديًا ليس مجرد حرب ومعارك فى ميدان القتال فحسب، وإنما هو صراع وجود وحضارة.

وكانت تدهشه حكاية الوسيط الأمريكى، ويسألنى: كيف يمكن لشيخ المنصر أن يكون شريفًا؟

والحكاية بسيطة، فالولايات المتحدة مجتمع استيطانى، مهاجرون فى الأصل من أوروبا أسسوا دولة بعدما شنوا حرب إبادة عرقية على سكانها الأصليين، وهو نفس المنهج الذى تأسست عليه إسرائيل، فكيف تكون وسيطًا عادلًا بين المستوطنين الصهاينة والفلسطينيين سكانها الأصليين؟

وحين اختارته جريدة «الأهرام ويكلى»، مع صدورها، أن يكون رسامها الأول، قرر أن تكون قضية فلسطين والسلام الزائف هما رسالته إلى قرائها الأجانب، إلى جانب القضايا الدولية الكبرى، مثل الحروب والإرهاب وتغييرات المناخ وصعود التنين الأصفر.. إلخ.

واختار جمعة أكثر من خمسمائة كاريكاتير على مدى ٢٥ عامًا، وجمعها فى كتاب بعنوان «سلام الدم»، فضح فيه أقنعة قادة إسرائيل «إسحق شامير، وإسحق رابين، وشمعون بيريز، وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك، وآرييل شارون»، أقنعة مرسومًا عليها أغصان الزيتون وتخفى أنياب الثعبان.. رسومات توثق بدقة كل ما جرى فى مفاوضات السلام طوال تلك الفترة الصعبة، أشبه بضمير جمعى يوقظنا لو نامت عيون البعض عن الحقوق المسروقة.

رحل جمعة عن عالمنا الفانى، لكن ريشته ستظل حية فى ضمير أهله ووطنه.

رحم الله صديقى ابن البلد الشهم صاحب صاحبه.