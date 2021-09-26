منها تجنب السكر.. نصائح لتفادي مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

يعاني الكثيرون من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، خاصة كبار السن، بسبب التغييرات في وظائف الكلى التي تسببها التغييرات الجسدية مع التقدم في العمر، فقد يختل التوازن الطبيعي للأملاح والسوائل في الجسم، وقد يتسبب هذا التغيير في ارتفاع ضغط الدم في الجسم، ولكن إذا كانت لديك عوامل شديدة الخطورة بسبب ارتفاع ضغط الدم، فيمكنك الآن اتخاذ خطوات جادة لتقليل تلك مخاطر ومضاعفاتها.

ولهذا، نستعرض في السطور التالية، نصائح هامة للحماية من مشكلات ضغط الدم المرتفع، وفقا للموقع الطبي health line.

النظام غذائي صحي

احرص على تناول الفاكهة والخضروات كل يوم، في نظامك الغذائي اليومي، فيمكنك تناول ٧ حصص من الغاكهة والخضروات، ثم حاول إضافة حصة أخرى يوميًا لمدة أسبوعين، وبعد هذين الأسبوعين، حاول إضافة حصة أخرى، والهدف من ذلك هو تناول عشر حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا.

طبق العشاء

بدلًا من تناول اللحوم، اصنع طبقًا للعشاء صحي، يعني ذلك أنه يمكنك تقليل كمية اللحوم، وعمل طبق من السلطة، فيمكنك تناول سلطة بنسبة أكبر من اللحم.

تجنب السكر

حاول أن الابتعاد عن الأطعمة المحلاة بالسكر، بما في ذلك الزبادي والحبوب والمشروبات الغازية، حيث تخفي الأطعمة المعلبة السكر غير الضروري، لذا تأكد من قراءة ما يكتب على العبلة قبل تناولها.

خطط لفقدان وزنك

بدلاً من وضع هدف تعسفي لإنقاص الوزن، تحدث مع طبيبك عن الوزن الصحي المناسب لك، وذلك وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC، بهدف خسارة الوزن من رطل إلى رطلين أسبوعيًا. هذا يعني أن تبدأ بتناول 500 سعر حراري أقل في اليوم مما تأكله عادة، ثم قرر ما هو النشاط البدني الذي يمكنك البدء به للوصول إلى هذا الهدف.

راقب ضغط دمك بانتظام

أفضل طريقة للوقاية من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، وتجنب المشاكل هي اكتشاف ارتفاع ضغط الدم مبكرًا، فيمكنك زيارة طبيبك من أجل قراءة ضغط الدم، أو قد يطلب منك طبيبك شراء جهاز قياس ضغط الدم وأخذ القراءات في المنزل.

احتفظ بسجل لقراءات ضغط الدم واصطحبه إلى مواعيد الطبيب المعتادة، فيمكن أن يساعد هذا طبيبك في رؤية أي مشاكل محتملة قبل تقدم الحالة.