الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: التمارين الرياضية أثناء الحمل تحمي الأجنة من الإصابة بأمراض الرئة

ممارسة التمارين في
ممارسة التمارين في الحمل

أظهرت الأبحاث الجديدة أن ممارسة الرياضة بانتظام أثناء الحمل تساعد الأطفال حديثي الولادة على تطوير رئتين أقوى وتجنب الإصابة بالربو.

وحلل العلماء أكثر من 800 امرأة عن مدى نشاطهن أثناء الحمل، ثم اختبروا وظائف الرئة لأطفالهن في عمر ثلاثة أشهر، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة أوسلو، أن أطفال النساء اللواتي يمارسن القليل من التمارين الرياضية كن أكثر عرضة للإصابة بضعف وظائف الرئة.

وقال الخبراء إن النتائج أظهرت أهمية بقاء الأمهات الحوامل في حالة جيدة، سواء بالنسبة لصحتهن أو لأطفالهن.

وخلال الدراسة تم تقييم وظيفة الرئة للأطفال من خلال قياس التنفس الطبيعي عند الرضع المستيقظين والهادئين، حيث تم ذلك عن طريق وضع قناع للوجه على أنفهم وفمهم، وتسجيل تدفق وحجم الهواء الداخل والخارج. 

8.6% من الأطفال أكثر عرضة لمشاكل في الرئة بسبب عدم نشاط الحوامل

وأظهرت النتائج أن حوالي 8.6 % من الأطفال المولودين لأمهات غير نشيطات لديهم أدنى وظيفة في الرئة، مقارنة بـ 4.2 % فقط من الأطفال المولودين لأمهات نشيطات.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة هريفنا كاترين، إنه أظهرت الدراسات السابقة أن الأفراد الذين يعانون من ضعف وظائف الرئة في مرحلة الطفولة لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالربو وأمراض الرئة الانسدادي الأخرى ووظائف الرئة المنخفضة في وقت لاحق من الحياة.

وتقدم هذه الدراسة تلميحًا رائعًا إلى أن زيادة النشاط البدني للأمهات يرتبط بتحسين وظائف الرئة لدى أطفالهن، حيث تم تقديم نتائج الدراسة في المؤتمر الدولي الافتراضي لجمعية الجهاز التنفسي الأوروبية.

وأشار الباحثون، إلى أن النشاط البدني أثناء الحمل يمكن أن يقلل من مخاطر ضعف وظائف الرئة عند الرضع، فسيكون ذلك وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتحسين صحة الجهاز التنفسي للأطفال، لذا ينصح الأطباء بضرورة ممارسة الحوامل لبعض التمارين الرياضية. 

ديلي ميل حديثي الولادة ممارسة الرياضة التمارين الرياضية جامعة أوسلو

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