الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«العدل» تحظر على الشهر العقارى نقل أصول المدرجين على قوائم الإرهاب

وزير العدل
وزير العدل

أصدرت مصلحة الشهر العقاري، الأحد، الكتاب الدوري رقم 286، بشأن الآليات الواجب اتخاذها لوقف التدفقات المالية والأصول للإرهابيين ومموليهم ومنعهم من نقل أصولهم للغير.

وينص الكتاب على منع تقديم الخدمات المتعلقة بالأصول في حالة تطابق فى الاسم الثلاثي وبيانات الرقم القومي، أو جواز السفر بالكامل فقط؛ مع الأشخاص الواردة بقوائم الإرهاب السابق تعميمها، وذلك لحماية الأفراد حسن النية.

وأشار الكتاب الدوري إلى أن التعليمات الجديدة تأتي في ضوء الكتاب السري الوارد من المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني والمتضمن إفادة وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن آليات وقف التدفقات المالية والأصول للإرهابيين ومموليهم ومنعهم من نقل أصولهم للغير.

ويؤكد الكتاب الدوري وجوب عدم اعتداد مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بالتطابق في الأسماء الثنائية أو الأسماء الحركية الموجودة فى القوائم السابق تعميمها، مشددا على أن التطابق يكون في حالة تطابق فى الاسم الثلاثي وبيانات الرقم القومي، أو جواز السفر بالكامل فقط.

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