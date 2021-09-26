المغرب: نحو 22 مليونًا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 21931087 شخصًا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 15190 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح البيان أن 18019 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 18375508 أشخاص.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 48 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.