سلوى عثمان تبحث عن عريس لهاجر أحمد في «بدون ضمان»

يستعد صناع حكاية «بدون ضمان» لعرض الحكاية التي تعتبر الثالثة من حكايات مسلسل «إلا أنا» يوم السبت المقبل بعد انتهاء حكاية «بالورقة والقلم» المذاعة حاليًا على شاشة dmc.

وقال الفنان الشاب محمد البكري لـ«الدستور» إنه المرشح الأول كعريس للفنانة هاجر أحمد ضمن الأحداث، حيث تبحث والدتها سلوى عثمان عن عريس لها وهو يعتبر ابن صديقتها، ولكنها تجده صغير بالسن فهو شاب بمرحلة الثانوية العامة، لتسأل عن شقيه أيضًا لكنها تجده مرتبط، مشيرًا إلى أن المشهد يعتبر في الحلقة الأولى من العمل وضمن حفل زفاف هنادي مهنا وإسلام جمال.

وأشار محمد البكري إلى أنه شارك في الموسم الاول من مسلسل إلا أنا مع الفنانة حنان مطاوع من خلال بعض المشاهد، لافتًا ان المخرج أحمد حسن هو من قام باكتشافه وترشيحه للمشاركة في العمل مؤكدًا أنه يعتبره قدوته ومثله الأعلى.

محمد البكري



«بدون ضمان» هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا» وهى بطولة هنادى مهنى، هاجر أحمد، أحمد بدير، إسلام جمال، أحمد كشك، سلوى عثمان، چلا هاشم، كيرة الصباح، حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين الشباب وسيناريو وحوار يوسف وجيه، إخراج ياسمين أحمد كامل.

الحكاية تدور حول علاقة الزوجات بحمواتهن، حيث تظهر بطلة العمل هنادي مهنا بدور زوجة الفنان إسلام جمال، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق وتتعرض للعديد من المواقف مع والدة زوجها.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

محمد البكري



محمد البكري

