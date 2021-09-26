الرئيس السيسى يطلع على مستجدات إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما؛ على الموقف التنفيذي للجهود الوطنية بالشراكة مع شركة "جريفولز" الإسبانية ذات الخبرة العريقة في هذا المجال على المستوى العالمي، خاصةً ما يتعلق بتوطين تكنولوجيا التصنيع، إلى جانب مستجدات إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الوزراء والمسئولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر، ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وكذا الموقف التنفيذي لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.