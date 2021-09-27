منظومة التأمين الصحي الشامل.. أمل جديد أمام صحة المصريين

انطلق مشروع التأمين الصحي الشامل في عدد من محافظات الجمهورية، والذي جرى تطويره ليشمل عدد الأفراد والمستشفيات والهيئات الصحية، وذلك في إطار تطوير المنظومة الصحية في مصر بما يعود بالنفع على المواطنين.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن التأمين الصحي الشامل بدأ تنفيذه في عدد من المحافظات مع بداية العام 2018، وحتى الآن وصلت تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس إلى أكثر من 3.180 مليار جنيه.

وفي سياق متصل أكد فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن الدولة تسعى إلى تطوير منظومة الصحة في مصر لاسيما التأمين الصحي، من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير قطاع الصحة في مصر بما يشمل التأمين الصحي، الذي يعد أحد أدوات إصلاح النظام الصحى في مصر، في إطار اتجاه الدولة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى الهدف منها توفير حياة كريمة للمواطنين.

خصصت الحكومة للمشروع ميزانية بلغت 38.5 مليار جنيه من أجل تجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية.

قُدرت تكلفة تشغيل محافظات المرحلة الأولى 23.03 مليار جنيه مصري، منهم 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة الإسماعيلية، و9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، أما محافظة جنوب سيناء فقد بلغت تكلفتها 3.28 مليار جنيه.

تكلفة التأمين الصحي

يقول مصطفى حسن، واحد من المستفيدين من التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، كانت واحدة من أفضل التجارب الصحية التي خاضها، معلقًا: " توجهت إلى مستشفى من المستشفيات التابعة للتامين الصحي، وبعد الكشف والتشخيص الطبي كان لابد من تدخل جراحي في العمود الفقري".

تابع: "كنت فاكر ان الموضوع هيطول وهيبقى في انتظار طويل إلا أن لقيت المستشفى بتتواصل معايا وبتحدد موعد إجراء العملية خلال أسبوعين، وبالفعل عملتها وكان هناك متابعة مستمرة من خلال الأطباء".

وتعد محافظة بورسعيد هي أولى محافظات المرحلة الأولى وتم تسجيل الأسر إلكترونيًا، ووصلت فيها إلى 600 ألف مواطن في المرحلة الأولى.

عزة سعيد، واحدة من المستفيدين من التأمين الصحي الشامل، تقول: "فرق واضح بين التأمين القديم والتأمين الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه في محافظة الأقصر، حتى أن الخدمات الطبية والتعامل من قبل الفريق الطبي مختلف تماما".

وتضيف: " دلوقتي الخدمة الطبية في المستشفيات بقيت أجود وأفضل، فعندما توجهت إلى إحدى المستشفيات لمتابعة حالتي الصحية لأني مريضة سكر، كان التعامل في منتهى السرعة والسهولة، ولما الدكتور كتبلي علاج صرفته في وقتها مجانًا".

وصل إجمالي المواطنين المنتفعين من مشروع التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى فقط نحو مليون و200 ألف مواطن، والذي يعالج 58% منهم في منظومة طبيب الأسرة، في محافظتي الأقصر وبورسعيد والإسماعيلية وأسوان، وهي تعتبر مستشفيات المرحلة الثانية من منظومة التأمين.