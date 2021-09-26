كندا تستأنف الطيران مع الهند بعد توقف 5 أشهر بسبب كورونا

أعلنت وزارة النقل في كندا رفع الحظر، استقبال رحلات الطيران المباشرة القادمة من الهند بدءًا من غد الإثنين، وذلك بعد توقف دام لأكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة النقل في تدوينة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأحد أنه "بدءًا من يوم 27 سبتمبر الجاري، بإمكان رحلات الطيران المباشرة القادمة من الهند الهبوط على الأراضي الكندية، مع تفعيل إجراءات إضافية للوقاية الصحية".

وأشارت الشبكة إلى أنه يجب على المسافرين إثبات سلبية مسحة الكشف عن الإصابة بالفيروس؛ بأحد المعامل المتواجدة في مطار العاصمة الهندية نيودلهي، خلال 18 يوما من تاريخ مغادرة الهند.

يذكر أن كندا منعت استقبال أو إقلاع أي رحلات جوية من وإلى الهند في أبريل الماضي؛ حينما بلغت الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد ذروتها في الهند، وكان قد تم تأجيل موعد استئناف حركة الطيران مرات عديدة.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.