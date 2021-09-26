الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: مشاركة بلينكن في اجتماع حول ليبيا دليل على دعم أمريكا للانتخابات

أنطوني بلينكن
أنطوني بلينكن

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أن مشاركة وزير خارجية الولايات المتحدة أنطوني بلينكن، في الاجتماع الوزاري حول ليبيا خلال الدورة الــ76 الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة ، كانت دليلًا رفيع المستوى على دعم الولايات المتحدة لليبيا ذات السيادة والمستقرة والموحدة والآمنة.

ولفتت السفارة الأمريكية لدى ليبيا- في تقرير أوردته وكالة الأنباء الليبية- إلى تأكيد الوزير بلينكن على دعم الولايات المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر، وحثه القادة الليبيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة على النحو، الذي حددته خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني.

وشدد الوزير بلينكن أيضًا على دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الليبي الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2020، بما في ذلك إزالة كل القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570.

كما شدد على دعم الولايات المتحدة لتجديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بغرض توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، كما شدد على ضرورة تأمين وصول للبعثة بدون عوائق.

الجدير بالذكر: رحبت السفارة الأمريكية لدى طرابلس، بنتائج الاجتماع الوزاري الخاص بدول الجوار الليبي، مجددة الدعوة إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، كتبت السفارة الأمريكية: "ترحب الولايات المتحدة بنتائج الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا باعتبارها خطوة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي. 

كما تكرر الولايات المتحدة دعوتها لسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كما هو مقرر في 24 ديسمبر".

ليبيا الولايات المتحدة أنطوني بلينكن الليبيين الانتخابات

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