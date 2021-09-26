الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

«تكنولوجيا المعلومات»: نحو 25% نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات

د حمدي الليثي
د حمدي الليثي

أكد الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق المصري جاذبا للاستثمارات الأجنبية خاصة في مجال قطاع الاتصالات، موضحا أن عدد كبير من الشركات العالمية لديها رغبة في الاستثمار في مصر.

وقال الليثي في تصريح لـ"الدستور" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد أهم دعائم الاستثمار في مصر ودائما ما يوجه المسئولين بضرورة تذليل أي عقبات أمامه، مشيرا إلى أن أي اتفاقيات اقتصادية وتجارية أجراها الرئيس استهدفت خلق فرص عمل للشباب.

وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن الدولة مطالبة بوضع ضمانات مناسبة تحمي حقوق المستثمرين، وتتيح الفرص الاستثمارية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية التامة في المعاملة لجذب الاستثمارات في جميع قطاعات الدولة.

وعن خفض سعر الفائدة، أوضح الليثي أن أكبر محفز للاستثمارات داخليا وخارجيا هو خفض سعر الفائد، لافتا إلى أن معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تراوحت بين 15 إلى 25% خلال النصف الأول للعام الجاري بفضل قرارات البنك المركزي المصري واستقرار سعر الفائدة بين 8.25 - 9.25%  للإيداع والإقراض على التوالي.

الاتصالات صناعة المعلومات الاستثمارات الاجنبية سوق مصر

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