الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: أكثر من 4200 جريمة مرتبطة بالحملات الانتخابية

ألمانيا
ألمانيا

سجلت السلطات الأمنية أكثر من 4200 جريمة لها ارتباطا بالحملات الانتخابية في البلاد.

وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية: أن دراسة استقصائية أجريت بين الولايات الاتحادية ذكرت كلّها أرقاماً محددة لأعداد هذه الجرائم فيما عدا ولاية هيسن.

وقالت: إن الأمر يتعلق في المقام الأول بممتلكات الأحزاب مثل الملصقات الانتخابية، كما سجلت أيضا جرائم عنف وجرائم دعائية وتوجيه إساءات.

وأضافت: أن هذا لا يشمل فقط الجرائم في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة؛ بل يتضمن أيضا القضايا المتعلقة بحملات انتخابية أخرى مثل انتخابات ولاية ميكلنبورغ - فوربومرن وبرلين - براندتبورغ.. إذ تجري انتخابات الإعادة في برلمانات الولايات بالتوازي مع انتخابات البرلمان الاتحادي "بوندستاغ" اليوم الأحد.

ويتفق هذا العدد مع المعلومات الواردة من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في تقرير الوضع الداخلي الذي نقلت عنه صحيفة "فيلت أم زونتاغ". 

وبناء على ذلك سجل مكتب التحقيقات الاتحادي 4035 جريمة خلال أسبوعين قبل الانتخابات العامة، منها 42 جريمة عنف.

من جانبه، قال وزير الصحة الاتحادي ينس شبان إنها "أول حملة انتخابية اختبر فيها ظهور مجموعات كبيرة من مثيري الشغب العدوانيين في كل مناسبة عامة تقريبا"، مشيراً إلى نوع من "التطرف الوبائي" المتنامي في ألمانيا والذي له علاقة مع الرافضين للإجراءات الصحية المعتمدة في ظل انتشار وباء كورونا.

وذكر الوزير أنه "من الصعب تحديد موقع محدد" لهذا التطور سياسيا، لكن يتم الترويج له من قبل "المتطرفين اليمينيين" مثل حزب البديل من أجل ألمانيا. 

وقال شبان: "وهكذا تتحول دوامة التحريض والكراهية إلى أفعال محسوسة".

الجرائم ولاية هيسن الملصقات الانتخابية ولاية ميكلنبورغ كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بدءًا من أكتوبر المقبل

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

انخفاض تدريجي.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى يوم الجمعة

النساء يحصدن جوائز مهرجان سان سيباستيان.. وبلو مون للرومانية ألينا غريغوريه أفضل فيلم

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تفرج عن القيادية خالدة جرار

«فتح»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني

منظمة التحرير الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب جرائمه