إزالة 372 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأرضٍ زراعية ببنى سويف

أكد د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأحد، انتظام سير العمل في حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية التي يتم تنفيذها على 3 مراحل على مدار شهور (سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر)، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وشهد أمس، إزالة 44 حالة تعد بزراعات غير جادة على أراضى أملاك الدولة بقرية ميدوم مركز الواسطى، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 372 حالة تعد "منذ بدء الموجة في الـ13 من الشهر الجاري وحتى صباح اليوم"، فيما تتواصل مراحل تنفيذ الحملات طبقاً للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف.

وشدد محافظ بنى سويف على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، منوها أن تكون الأولوية في التنفيذ إزالة التعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

أكد محافظ بني سويف أهمية أن تكون الجامعات شريكاً محورياً واستشارياً علمياً لمنظومة العمل التنفيذي في كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها المحافظة، وأن تعمل كافة مؤسسات الدولة بروح الفريق الواحد في سبيل تسريع وتيرة التنمية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن جامعة بني سويف تعد ركيزة أساسية في منظومة العمل التي تمضى قدما في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى الفترة الحالية والمقبلة، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.