محافظ المنوفية يلتقى استشارى مشروع القطار الكهربى السريع

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بالمهندس أسامة زكي استشاري مشروع القطار الكهربائي السريع ومفوض من الهيئة القومية للإنفاق والوفد المرافق له.

يأتي هذا في إطار التنسيق لإعداد دراسات إنشاء خطوط السكك الحديدية السريعة الرابطة بين العين السخنة و العلمين الجديدة ومرسي مطروح مرورًا بمدينة السادات، حضر اللقاء اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتمت مناقشة رصد الحركة المرورية للشاحنات والمركبات عند مداخل ومخارج مدينة السادات وكذا محطة السكة الحديد المقترحة بالمدينة، والتي تقع غرب طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أمام مدينة السادات.

أشار المهندس أسامة زكي إلى أن هذا المشروع العملاق يعتبر بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر ، لافتاً إلى أن السرعة التصميمية للقطارات تبلغ 250 كم / ساعة ومؤكداً أن المشروع يشمل 21 محطة منها محطات للقطار السريع و 12 محطة إقليمية وأنه سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية تقديم أوجه الدعم لهذا المشروع القومي العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذي يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة، والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظات.