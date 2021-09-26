الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى يشن حملات مكثفة لضبط مطلوبين ويصادر أسلحة وذخائر

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

كثف الجيش اللبناني من حملات المداهمة لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين لارتكابهم العديد من الجرائم خلال الفترة الماضية، وأبرزها حيازة الأسلحة النارية والقنابل اليدوية والكلاشنكوف، بالإضافة إلى أعمال القتل والسلب والنهب والترهيب وإحراق إحدى محطات الوقود، وذلك على مدار اليومين الماضيين.

وأعلن الجيش اللبناني عن أن مديرية المخابرات في منطقة الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت ألقت القبض على أحد المطلوبين لارتكابه جرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار ورمي قنبلة يدوية وإصابة أشخاص، وقتل مواطن، والقيام بأعمال السلب والسرقة، وترهيب المواطنين، ومحاصرة مستشفى برفقة آخرين، وإشهار سلاح باتجاه دورية من مديرية المخابرات.

كما ألقت مديرية المخابرات بمنطقة الضاحية الجنوبية على سوريين ولبناني لارتكابهم جرائم تعاطي المخدرات وترويجها ودخول أحدهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة، بالإضافة إلى مواطن لبناني لارتكابه جرائم اطلاق النار وإصابة أشخاص والقيام بأعمال السلب والسرقة، وقد ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات وحشيشة الكيف.

وأوضح الجيش اللبناني: أن قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات قامت باقتحام منازل عدد من المطلوبين لإقدامهم على إحراق إحدى محطات الوقود في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية، وإطلاق النار وترهيب المواطنين بتاريخ سابق، كما ألقت القبض على متهم بإطلاق النار باتجاه محطة محروقات أخرى وافتعال الخلافات.

وفي بلدة تعلبايا التابعة لمحافظة البقاع، نفذت دورية من مديرية المخابرات مداهمة لمنزلي مطلوبين لإطلاقهما النار في الهواء خلال إشكالات متعددة في المنطقة، وضبطت في منزليهما قنبلتين يدويتين وبندقية كلاشنكوف وبندقية وقاذف آر بي جي بالإضافة إلى كمية من الذخائر والقذائف والأعتدة العسكرية.

وفي منطقة سقى الزاهرية بطرابلس (شمالي العاصمة بيروت)، ألقت دورية من المخابرات القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم ثلاثين قنبلة يدوية وعبوة مصنعة، وبندقية كلاشنكوف مع ممشط وثلاثة صناديق تحتوي على ذخائر، بالإضافة إلى ستة عشر كيسا من الحبوب المخدرة يحتوي كل واحد منها على ألف حبة.

الجيش اللبنانى الجرائم لبنان الضاحية الجنوبية بيروت

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