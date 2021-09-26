الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى 4 أيام بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالنزهة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أمرت نيابة النزهة الجزئية، بحبس 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار وترويج النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم النزهة مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على 4 أشخاص بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية في النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، أثناء استقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم وبحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) بقصد الاتجار.

وبمواجهتهم أقروا بمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، واتفاقهم على التقابل لتبديل المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم، وأضاف اثنان من المتهمين باتفاقهما مع الآخرين على تبديل المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من العملة الأجنبية للعملة الوطنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة النزهة الجزئية تشكيل عصابي ترويج النقد الأجنبى السوق المصرفي تحقيق أرباح غير مشروعة قسم النزهة

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