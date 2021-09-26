الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن.. انتزاع نحو 1700 لغم وعبوة ناسفة خلال أسبوع

اليمن
اليمن

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر الجاري، انتزاع 1.755 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و1.203 ألغام مضادة للدبابات، و543 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ونُزع في محافظة عدن 46 لغما مضادا للدبابات و164 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تم نزع لغمين اثنين مضادين للأفراد، وفي محافظة الجوف تم نزع 1.112 لغما مضادا للدبابات في مديرية اليتمة، ونزع 4 ذخائر غير متفجرة في مديرية خب الشعف، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و94 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكن فريق "مسام" من نزع 175 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، ونزع 45 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بشبوة، وفي تعز جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين اثنتين غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 5 ألغام مضادة للأفراد و 11 لغما مضادا للدبابات و 16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 16 لغما مضادا للدبابات و 21 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع لغم واحد مضاد للأفراد و 13 لغما مضادا للدبابات و22 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها خلال سبتمبر إلى 5.785 لغما، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 277 ألفا و 60 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. 

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزع أمس، مساعدات إيوائية شملت 35 خيمة و35 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مديرية الشحر بحضرموت، استفاد منها 210 أفراد.

عدن اليمن حضرموت سبتمبر الميليشيات ميليشيات الحوثي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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