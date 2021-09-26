الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

معرض «أهلاً مدارس» ينتعش بالمنتجات الجلدية محلية الصنع (صور)

المنتجات الجلدية
المنتجات الجلدية

حرص معرض «أهلا مدارس» على اتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال التشديد على ارتداء الكمامات الطبية واستخدام أدوات التعقيم والتطهير باستمرار، ليستفيد الأهالي والطلاب من المنتجات الموجودة داخل المعرض، وانتعش بالمنتجات الجلدية محلية الصنع بأسعار مناسبة التي شهدت إعجاب كبير جداً من قبل رواد المعرض. 

ورصدت «الدستور» المنتجات الجلدية داخل المعرض والأسعار والعروض المقدمة وإقبال الأهالي عليه.

وقال «عاطف منصور» أحد عارضين المنتجات الجلدية داخل معرض «أهلاً مدارس» إن المنتجات المصرية انتشرت في السوق بسبب جودتها العالية وسعرها المناسب لجميع الأهالي.

ويستكمل أن معرض أهلا مدارس ساهم بشكل كبير في إظهار المنتجات المحلية التي غابت سنوات في الأسواق المصرية.

وأكد أن المعرض يوفر جميع المستلزمات الدراسية بشكل كبير من الأوراق والأقلام والمنتجات الجلدية بأسعار مناسبة جداً لجميع الفئات،وان الإقبال داخل المعرض كبير بسبب الأسعار وجودة المعروضات الموجودة.

وأشار إلى أن أسعار الحقائب الجلدية تتراوح سعرها من 100 لـ250 جنيها وأسعار المحافظ الجلدية من 50 لـ80 جنيهاً وأسعار الأحذية التي تناسب جميع الأعمار تبدأ سعرها من 200 لـ300 جنيه.

المنتجات الجلدية
المنتجات الجلدية
المنتجات الجلدية
المنتجات الجلدية
المنتجات الجلدية
المنتجات الجلدية
المنتجات الجلدية
المنتجات الجلدية
فيروس كورونا المنتجات الجلدية محلية الصنع معرض أهلا مدارس عارضين الأهالي

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