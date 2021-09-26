الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريسون: لا نفكر فى استقبال ممثل طالبان للعمل فى السفارة الأفغانية بكانبرا

سكوت موريسون
سكوت موريسون

قال رئيس الوزراء الاسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأحد: إن النظر في اعتراف استراليا بطالبان كحكومة يتطلب الكثير من الإقناع من الجانب الأفغاني.

وأضاف مورسيون - لشبكة إس بي إس الإخبارية الأسترالية: "ستكون هناك حاجة إلى الكثير من الأداء الواضح من جانب طالبان قبل أن تبدأ أستراليا في التحرك في اتجاه يمكن أن يمنحهم أي نوع من الشرعية".

وردا على سؤال حول احتمال قيام ممثل طالبان بالعمل في السفارة الأفغانية في كانبيرا، أشار موريسون إلى أنه لايفكر في هذه الاحتمالية حاليا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين اتهم جنودًا أستراليين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، بينما زعم بشدة أن 41 حفارًا قتلوا خلال العمل بأنهم "ماتوا عبثًا".

وقالت الصحيفة: إن شاهين اتهم القوات الأسترالية بارتكاب "انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان" خلال الحملة العسكرية الغربية التي استمرت 20 عامًا، ودعا إلى محاكمة الجنود.

وتسيطر طالبان على أفغانستان منذ الشهر الماضي بعد أن انتزعت السلطة في أعقاب مغادرة القوات التي تقودها الولايات المتحدة البلاد، حيث تفكك الجيش الوطني الأفغاني غير المهيَّأ والهياكل الحكومية على الفور تقريبًا، وسلموا السيطرة إلى مقاتلي طالبان الذين كانوا ينتظرون عقدين من الزمن لدخول العاصمة كابول.

وذكرت الصحيفة منذ ذلك الحين تم اتهام طالبان بالزواج القسري لفتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عامًا من مقاتليها "كرقيق للجنس"، وفقا للصحيفة، وتنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة ضد أي شخص يشتبه في أنه كان يساعد القوات الغربية خلال الحرب.

قال شاهين: "كانت أستراليا جزءًا من الاحتلال"، مضيفا، لقد ارتكبوا بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها وحشية بقطع أصابع الجثث وقتل المزارعين.

وقال المتحدث المتشدد إن الدليل على اتهامه مفصل في تقرير بريريتون العام الماضي، الذي زعم أن جنود القوات الخاصة الأسترالية قتلوا سجناء أبرياء ومدنيين بأمر من كبار قادتهم.

رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون أستراليا الأفغان كانبيرا

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