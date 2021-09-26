الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

تفاصيل حفل جوائز المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أقيم اليوم، في مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية، التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين نائبًا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة.

وتضمن الحفل كلمات للدكتور عبد الله حنا المشرف على المسابقة ورئيس لجنة التحكيم، والدكتور رضا حجازي، والدكتورة راندا شاهين، واختتمت الكلمات بكلمة لقداسة البابا أشاد خلالها بفكرة المسابقة، مقدمًا الشكر لوزارة التربية والتعليم وفريق إدارة المسابقة والمشاركين فيها، وتناول قداسته ثلاثة معانٍ تقدمها المسابقة وتساهم في بناء المجتمع، وهي التعاون والتنافس والمثال.

وشمل الحفل لقاءًا أجرته مقدمة الحفل الإعلامية نانسي مجدي مع ثلاثة من الطلبة الذين شاركوا في المسابقة من المرحلتين الإعدادية والثانوية، وعرضًا قدمه أربعة من الذين حازوا المراكز الأولى في المسابقة لأجزاء مما حفظوه فيها من الكتاب المقدس، إلى جانب عرض ثلاثة أفلام أحدهم عن الكنيسة والتعليم، والاثنين الآخرين عن فكرة مشروع تدريب ألف معلم تربية دينية مسيحية الذي يقام بالتعاون بين الكنيسة والوزارة، وما حققه.

واختُتِم الحفل بتكريم الدكتور رضا حجازي، والدكتورة راندا شاهين، وعدد من القيادات بالوزارة وموجهي التربية الدينية المسيحية، ثم توزيع الجوائز على الفائزين من مختلف المراحل.

حضر الحفل الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية ومقرر لجنة التربيةالدينيةالمسيحيةبالمجمع المقدس، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي سكرتير قداسة البابا، والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب بالمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي

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