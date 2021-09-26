الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من مؤبد ومطلوب ضبطه فى قضية قتل بالجيزة

حبس
حبس

أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية ومديرية أمن الجيزة قيام (أحد العناصر الإجرامية، محكوم عليه السجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة (قضية قتل)، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) بالاختباء بإحدى الشقق "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية - طبنجة - خزينتين - كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة؛ لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالي من متحصلات البيع  والهاتف للاتصال بعملائه.

إدارة البحث الجنائي أمن المنوفية

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