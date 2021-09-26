ضبط هارب من مؤبد ومطلوب ضبطه فى قضية قتل بالجيزة

أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية ومديرية أمن الجيزة قيام (أحد العناصر الإجرامية، محكوم عليه السجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة (قضية قتل)، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) بالاختباء بإحدى الشقق "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية - طبنجة - خزينتين - كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة؛ لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.